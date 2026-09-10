Paso a paso: cómo hacer tu foto con el look de los años 80 con inteligencia artificial.

Las fotografías con estética vintage volvieron a ganar espacio en las redes sociales gracias a las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial. Con una imagen actual y una indicación específica, es posible modificar su apariencia para que recuerde a una producción fotográfica realizada durante los años 80.

La propuesta apunta a mucho más que colocar un efecto retro sobre una foto. La IA puede recrear distintos elementos visuales de la época, desde el vestuario hasta la iluminación, mientras mantiene reconocibles los rasgos de quien aparece en la imagen.

Cómo transformar una foto actual en una imagen ochentosa

Para conseguir un resultado convincente, es importante indicarle a la herramienta qué aspectos debe modificar y cuáles tiene que conservar. La clave está en solicitar una transformación integral que incluya ropa, peinado, maquillaje e iluminación, en lugar de limitarse a agregar una textura antigua.

Así quedan las fotos hechas con ChatGPT con estilo de los ochenta. Imagen creada con ChatGPT

Algunas recomendaciones para que salga lo mejor posible:

Se recomienda utilizar una fotografía en la que la persona pueda reconocerse con claridad.

La indicación debe especificar que los rasgos faciales deben permanecer intactos.

El prompt que permite realizar la transformación en ChatGPT plantea conservar exactamente las características naturales de la persona y modificar únicamente el estilo. También solicita colores cálidos, una textura de película analógica, grano sutil y una composición propia de una sesión fotográfica de aquella época.

Se debe pedir una apariencia realista y fotográfica.

La imagen debe evitar teléfonos, tecnología y prendas contemporáneas.

El resultado buscado es una fotografía que parezca tomada durante los años 80.

El paso a paso para aplicar el efecto

El procedimiento comienza al ingresar a ChatGPT y utilizar la opción destinada a adjuntar imágenes. Después hay que seleccionar la fotografía que se quiere transformar y acompañarla con la indicación preparada específicamente para recrear la estética de la década:

Abrí ChatGPT desde el dispositivo que utilices habitualmente.

Seleccioná la opción para cargar una fotografía.

Adjuntá la imagen elegida.

Pegá junto con ella el prompt que describe la transformación.

Enviá la solicitud para que la herramienta genere la nueva versión.

La intención es que la fotografía conserve una apariencia natural mientras incorpora los códigos visuales de los antiguos retratos de estudio. De esta manera, una imagen capturada en la actualidad puede adquirir estética ochentosa sin que la persona pierda sus características reconocibles.