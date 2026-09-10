El Puerto de Frutos de Tigre se prepara para recibir una nueva edición de la “Gran Barata”, una iniciativa que ofrecerá promociones especiales durante todo un fin de semana.

La jornada de descuentos se llevará a cabo el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, entre las 10 y las 19 horas, con propuestas para quienes recorran los distintos comercios del tradicional paseo.

Descuentos y promociones en el Puerto de Frutos

Durante los tres días, los visitantes podrán acceder a rebajas de hasta el 50% en diferentes productos y locales.

La propuesta incluirá liquidaciones, ofertas por la compra de varias unidades y beneficios especiales para quienes opten por pagar en efectivo.

Además de los comercios dedicados a artículos para el hogar y decoración, la iniciativa también alcanzará a los establecimientos gastronómicos del predio, que ofrecerán combos y promociones especiales.

De esta manera, quienes visiten el Puerto de Frutos podrán combinar el recorrido por los locales comerciales con distintas alternativas para comer y descansar durante la jornada.

Puerto de Frutos, Tigre. Municipalidad de Tigre | El Cronista Audiencias

Qué se puede encontrar en el Puerto de Frutos

El paseo es uno de los puntos turísticos tradicionales de Tigre y cuenta con una amplia variedad de comercios.

A los históricos productos elaborados en mimbre y muebles de madera se fueron sumando propuestas relacionadas con la decoración, plantas, artículos para el hogar, productos regionales e indumentaria.

La diversidad de rubros convirtió al Puerto de Frutos en un espacio donde los visitantes pueden encontrar desde objetos decorativos hasta productos artesanales y regionales.

También habrá propuestas gastronómicas

La oferta del paseo no se limita a los comercios. Con el paso de los años, la propuesta gastronómica también se amplió y actualmente incluye diferentes opciones para quienes quieran hacer una pausa durante el recorrido.

Además de los tradicionales bares, kioscos y puestos de comida al paso, hay establecimientos con elaboraciones propias, heladerías artesanales y cafeterías de especialidad.

Durante la “Gran Barata”, los locales gastronómicos también participarán con promociones y combos especiales.

Emprendedores y productos regionales

El Puerto de Frutos también cuenta con espacios destinados a emprendimientos y productores locales.

Entre ellos se encuentran propuestas vinculadas a los programas municipales Mujeres Emprendedoras, Origen Tigre y Origen Delta, que ofrecen diferentes productos y creaciones.

A esto se suma un espacio relacionado con el pueblo originario de Punta Querandí, donde se pueden encontrar artesanías y productos regionales.

Con esta nueva edición de la “Gran Barata”, el Puerto de Frutos buscará atraer visitantes durante tres jornadas con descuentos, promociones y propuestas gastronómicas para recorrer uno de los paseos más conocidos de Tigre.