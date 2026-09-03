Es considerado el mejor queso azul y el más caro del mundo: fue vendido por 37.500 euros y batió un récord.

El mejor queso de Cabrales del año ha alcanzado un precio récord en la tradicional subasta celebrada este domingo en Arenas de Cabrales. La pieza ganadora fue adjudicada por 37.500 euros, la cifra más alta registrada en las 54 ediciones del certamen dedicado a uno de los productos gastronómicos más reconocidos de Asturias.

La puja ganadora correspondió a La Montera Picona, de Gijón, que se impuso entre ocho establecimientos hosteleros de Asturias y Madrid. El precio supera en 500 euros el anterior récord, situado en 37.000 euros, y permite que el queso se mantenga como el más caro subastado en el mundo este año según el registro del certamen.

Una pieza de nueve meses que vuelve a hacer historia

El queso seleccionado para la subasta pesa más de dos kilos y cuenta con nueve meses de maduración en cueva. Fue elaborado por la quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve, que por tercer año consecutivo ha sido elegida por el jurado como responsable del mejor queso entre los productos presentados por los catorce productores participantes.

Aunque La Montera Picona es la ganadora oficial de la puja, el establecimiento gijonés compartirá la pieza con los tres locales madrileños que participaron en la subasta: Carlos Tartiere, Lo de Viole y Sidrería La Cuenca.

La puja comenzó pasadas las 14:10 horas con un precio de salida de 5000 euros. Entre los participantes también se encontraba el Llagar de Colloto, que había conseguido hacerse con el mejor queso de Cabrales en las seis últimas ediciones y que esta vez se quedó a las puertas del triunfo.

El mejor queso de Cabrales del año alcanza los 37.500 euros y bate un nuevo récord mundial. Eloy Alonso

El récord del Cabrales crece y ya supera los 37.000 euros

La subasta volvió a elevar la marca histórica del certamen. En 2018 se estableció el primer gran récord, cuando se pagaron 14.300 euros por la pieza ganadora. Un año después, la cifra ascendió a 20.500 euros y, en 2023, alcanzó los 30.000 euros.

El récord volvió a romperse en 2024, cuando el Llagar de Colloto desembolsó 36.000 euros por una pieza de la quesería Ángel Díaz Herrero. En 2025, la puja llegó a los 37.000 euros y, en esta edición, volvió a superar la marca con los 37.500 euros pagados por La Montera Picona.

En 2022, después de dos años sin celebrarse el certamen debido a la pandemia, el Llagar de Colloto también se hizo con el mejor queso. Sin embargo, los 17.000 euros pagados entonces no fueron suficientes para establecer un nuevo récord.

El mejor queso de Cabrales del año alcanza los 37.500 euros y bate un nuevo récord mundial. Eloy Alonso

El secreto del queso Cabrales está en las cuevas de los Picos de Europa

El Cabrales es un queso natural elaborado artesanalmente con leche cruda de vaca o con una mezcla de vaca, oveja y cabra. Su maduración se realiza en cuevas naturales de los Picos de Europa, donde las condiciones de humedad favorecen el desarrollo de mohos del tipo ‘penicillium’, responsables de sus características vetas y manchas de color azul verdoso.

Su sabor es levemente picante y puede resultar más intenso cuando se utiliza leche de cabra y oveja, ya sea pura o en mezcla. La producción procede de ganaderías registradas de la zona protegida, que comprende el concejo de Cabrales y tres localidades del vecino municipio de Peñamellera Alta, dentro del entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El queso Cabrales cuenta con denominación de origen protegida desde 1981 y es una de las referencias gastronómicas más conocidas de Asturias. De los cerca de 400.000 kilos que se elaboran cada año, casi una cuarta parte se comercializa fuera de España.

La jornada estuvo acompañada por la tradicional programación festiva del certamen, aunque también estuvo marcada por una protesta vecinal contra la instalación de una planta de biogás destinada al tratamiento de residuos ganaderos y sueros en esta localidad turística.