Oficial | El SAT subasta casas por menos de 500 mil pesos: solo podrán participar estos ciudadanos

Si estás buscando adquirir una propiedad a un costo accesible, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con remates de bienes inmuebles embargados con precios de salida sumamente competitivos. A través del Portal de Subastas, la dependencia ofrece la posibilidad de comprar una vivienda o casa habitación mediante posturas legales que inician en dos terceras partes de su valor de avalúo comercial.

Sin embargo, para entrar en la puja por estos remates bancarios e inmuebles recuperados, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos fiscales y administrativos indispensables antes del cierre de convocatorias.

¿Quiénes pueden participar en las subastas de casas del SAT?

De acuerdo con la información del portal oficial del SAT (agr.siat.sat.gob.mx), en estas subastas tributarias puede participar prácticamente cualquier persona física o persona moral en México.

No obstante, el requisito principal y obligatorio dictado por el fisco es que los interesados cuenten con una situación fiscal regular ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tengan vigente su e.firma o firma electrónica para completar su registro en el sistema como postores autorizados.

Oficial | El SAT subasta casas por menos de 500 mil pesos: solo podrán participar estos ciudadanos. Foto: Shutterstock

¿Qué casas por menos de 500 mil pesos están disponibles en el SAT?

En el catálogo del Portal de Subastas del SAT (agr.siat.sat.gob.mx) se encuentran publicadas diversas propiedades habitacionales cuyo valor de postura legal mínima se ubica por debajo de los $500,000 pesos mexicanos. Entre las opciones activas destacan:

Subasta 11251-1: Departamento en condominio o complejo residencial por una postura inicial de $420,000 MXN (cierre 15/09/2026).

Subasta 11254-1: Casa habitación adjudicada al 50% de copropiedad con un monto base de $156,000 MXN (cierre 17/09/2026).

Subasta 11249-1: Casa habitación de interés social unifamiliar desde $182,667 MXN (cierre 15/09/2026).

Subasta 11289-1: Vivienda residencial con cochera por $398,000 MXN (cierre 25/09/2026).

Subasta 11290-1: Inmueble de dos niveles con garaje desde $195,000 MXN (cierre 25/09/2026).

Subasta 11291-1: Casa habitación de dos plantas con un precio base de $350,667 MXN (cierre 25/09/2026).

¿Cómo participar paso a paso en los remates de inmuebles del SAT?

Para inscribirse y ofertar en el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) regido por el Código Fiscal de la Federación (CFF), según el portal del SAT, se deben seguir estos pasos:

Registro de usuario: ingresar a agr.siat.sat.gob.mx para validar datos personales, fiscales y domicilio, obteniendo un ID de postor. Garantía del 10%: realizar el depósito de una garantía obligatoria equivalente al 10% del valor de avalúo del inmueble deseado. Cuenta bancaria Scotiabank: disponer de una cuenta bancaria exclusiva en Scotiabank, la única institución financiera autorizada por el SAT para gestionar transferencias de garantías, pago de boletos electrónicos y liquidación del saldo final. Envío de posturas: presentar la oferta dentro del periodo de puja de 5 días hábiles establecido en la convocatoria activa.

¿Qué pasa si ganas la subasta y qué plazos tienes para pagar?

En caso de resultar seleccionado con la propuesta económica más alta al término de la subasta, el SAT notifica al comprador vía correo electrónico. Según los lineamientos legales del SAT, el ganador dispone de un plazo límite de 10 días hábiles para realizar la liquidación total del saldo restante en caso de bienes inmuebles (o 3 días hábiles si se trata de bienes muebles o vehículos).

De no realizarse el pago dentro del tiempo fijado, se pierde la garantía del 10% abonada previamente y el inmueble pasa a asignación del segundo mejor postor.