En octubre del 2025, el Ministerio de Defensa lanzó el programa Familia Militar, el cual busca reconocer y acompañar a los miembros de las Fuerzas Armadas a través de descuentos en distintos tipos de rubros. Este programa ayuda a mejorar el poder adquisitivo de las familias y al mismo tiempo estimular el consumo en los comercios adheridos. Para encontrar más detalles de Familia Militar podrá acceder a ellos a través de este link. Otros rubros que integran la lista son regalería, tecnología, telefonía y turismo, vehículos y seguros. En el listado podrá distinguir los descuentos según rubro y provincia. El sistema funciona con la presentación del DNI en los comercios adheridos. No es con reintegros posteriores y está garantizado la protección de datos personales. Cabe destacar que el programa Familia Militar no implica ningún gasto presupuestario, ya que los descuentos son absorbidos “por las empresas participantes como parte de sus políticas de responsabilidad social”.