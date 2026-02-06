En las últimas horas se dio a conocer que un argentino, que combatía como voluntario en el Ejército de Ucrania, murió durante un ataque de misiles rusos en la zona de Jarkov. Este caso se suma a la lista de ciudadanos argentinos fallecidos desde el comienzo de la guerra en 2022. El argentino que murió en la guerra entre Rusia y Ucrania se llamaba Cristian Airala, tenía 27 años y era oriundo de Misiones. Según el relato de un combatiente, la unidad de asalto a la que pertenecía el argentino fue detectada cuando avanzaba en Járkov, al noroeste de Ucrania, y hostigada en primer lugar por drones. Sin embargo, el ataque con misiles terminó con su vida cuando intentaba acercarse a la zona de combate. Además, en este episodio fallecieron dos colombianos que formaban parte del mismo equipo. El ataque ruso se dio en climas extremos que oscilaban entre los -20° y -30°. Nacido en Puerto Iguazú, se formó como instructor de tiro y tenía experiencia previa en el Ejército Argentino. Sin embargo, defendía al país ucraniano como voluntario y en su chapa de guerra utilizaba la palabra “Machete”. Su nombre se suma a la lista de argentinos involucrados en la guerra como José Adrián Gallardo, Ariel Achor, Mariano Franco y Emmanuel Vilte, quienes fallecieron en distintas etapas del conflicto bélico. Gallardo, Achor y Franco murieron en octubre del año pasado cuando un ataque de drones rusos acabó con sus vidas en la región de Sumy, al noroeste de Ucrania. Los tres participaban de su primera misión de asalto, tras alistarse en el ejército ucraniano en septiembre. Los drones rusos también acabaron con la vida de Vilte en julio del año pasado, pero en su caso se trataba de un voluntario que pertenecía a las fuerzas desde el 2022. El hombre de 39 años perdió la vida participando en una contraofensiva de la capital ucraniana de Kiev.