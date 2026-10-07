Olvidar dónde quedaron las llaves, el nombre de una persona o una información que se acaba de recibir suele ser un problema habitual en un gran número de personas.

Sin embargo, existen estrategias sencillas, como repetir ciertos datos en voz alta, que no demandan más de 30 segundos al día y pueden ayudar a mejorar la capacidad de recordar y mantener la memoria activa con el paso de los años.

Según Mayo Clinic, una organización sin fines de lucro dedicada práctica clínica, la investigación médica y la educación, existen una serie de pruebas que pueden realizarse, ya sea a los 20 años como después de los 50, para combatir uno de los problemas más comunes: la pérdida de memoria.

El sencillo truco para recordar información nueva y cuidar la memoria después de los 50

La estrategia consiste en repetir en voz alta la información nueva varias veces poco después de recibirla. Por ejemplo, al conocer el nombre de una persona, recibir un número nuevo de teléfono o escuchar un dato que se necesita recordar, un truco sencillo, y que demanda menos de 30 segundos, es ponerlo en palabras.

Mayo Clinic recomienda repetir en voz alta las anotaciones mientras se escriben. De esta manera, la información se incorpora mediante más de una vía y puede resultar más fácil recordarla posteriormente.

Al conocer el nombre de una persona, recibir un número nuevo de teléfono o escuchar un dato que se necesita recordar, un truco sencillo, y que demanda menos de 30 segundos, es repetirlo en voz alta. (Fuente: Shutterstock)

Además, es importante reducir las distracciones al momento de incorporar información nueva. Concentrarse en aquello que se intenta recordar y evitar hacer tareas al mismo tiempo puede favorecer el proceso de fijación de los datos en la memoria.

¿Cuáles son los hábitos que pueden ayudar a mantener una buena memoria?

Otro de los hábitos que recomienda Mayo Clinic es la actividad física. El movimiento aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluido el cerebro, y puede contribuir a mantener una buena memoria.

También es importante mantener la mente activa mediante actividades que la estimulen, tales como:

Leer.

Hacer crucigramas.

Aprender a tocar un instrumento.

Comenzar un nuevo pasatiempo.

Participar de actividades comunitarias.

El contacto con otras personas también puede ser beneficioso. La interacción social ayuda a prevenir el estrés y la depresión, factores que pueden contribuir a los problemas de memoria.

Otros hábitos que ayudan a cuidar la memoria

Para proteger la memoria, es fundamental dormir bien. Mayo Clinic señala que la falta de sueño, el descanso inquieto y las interrupciones frecuentes durante la noche se relacionan con problemas de memoria, por lo que los adultos deberían dormir regularmente entre 7 y 9 horas por noche.

La alimentación, en este sentido, también ocupa un lugar importante. Una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, juntos con fuentes de proteínas bajas en grasa como pescado, legumbres y aves sin piel, puede favorecer la salud general del cerebro.