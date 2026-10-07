Llega una fuerte tormenta para este martes 22 de septiembre: lluvias intensas y aumento de la nubosidad en Colombia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes para sectores de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se pronostican lluvias acompañadas de descargas eléctricas durante el miércoles 7 de octubre.

El avance de un sistema de baja presión generará condiciones de inestabilidad en gran parte del país, con precipitaciones, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento en algunas regiones , según advirtió el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima.

Alerta naranja por tormentas en el AMBA: cuál será el peor momento del día

De acuerdo con el pronóstico del tiempo difundido para este miércoles 7 de octubre, las primeras tormentas aisladas podrían llegar al AMBA durante la mañana, mientras que la actividad se intensificaría a partir del mediodía, con la tarde como el peor momento de la jornada .

Las precipitaciones podrían presentarse con distinta intensidad a lo largo del día, en una jornada marcada por cielo cubierto y la inestabilidad. Ya para la noche, el SMN contempla la continuidad de las lluvias aunque con posibilidad de que pierdan intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes para sectores de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Foto: SMN) SMN

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores cercano a los 17°C durante gran parte de la jornada en Buenos Aires. Además, se prevén vientos del este con una velocidad media de alrededor 31 kilómetros por hora.

Lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes de viento: qué significa la alerta naranja

El SMN mantiene distintas escalas de alerta según la intensidad de los fenómenos y las consecuencias que podría acarrear. En el caso de la alerta naranja, implica eventos climáticos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En este contexto, la región del AMBA se encuentra bajo la lupa del SMN ya que entre los riesgos previstos, se encuentran:

Lluvias abundantes : podrían acumularse entre 50 y 80 milímetros en cortos períodos.

Ráfagas intensas : algunas podrían alcanzar fuerza suficiente para provocar daños.

Actividad eléctrica : se esperan descargas durante el desarrollo de las tormentas.

Caída de granizo: no se descarta la aparición de piedras de distintos tamaños en forma localizada.

¿Qué otras provincias se encuentran en alerta por tormentas este miércoles?

Cabe destacar que el episodio de inestabilidad no se limita al Área Metropolitana de Buenos Aires. El sistema de baja presión también afecta a distintas regiones del centro y norte del país.

La alerta naranja por tormentas fuertes, en este sentido, alcanza a los sectores de las siguientes provincias:

La Pampa

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Buenos Aires

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas para sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 20 y 50 milímetros.