Un nuevo descubrimiento en Egipto volvió a poner el foco sobre uno de los mayores enigmas de la historia antigua: el destino final de Cleopatra VII. Durante recientes excavaciones en Taposiris Magna, un equipo internacional de especialistas encontró una estatua de mármol blanco que, por sus características, podría representar a la última reina de la dinastía ptolemaica.

El hallazgo se suma a otros objetos de gran valor histórico y reaviva la hipótesis de que este antiguo complejo religioso podría estar vinculado con el lugar donde descansan Cleopatra y Marco Antonio.

Una estatua de mármol reabre el debate sobre el verdadero rostro de Cleopatra

Las excavaciones fueron realizadas por un equipo de arqueólogos egipcios y dominicanos en el complejo arqueológico de Taposiris Magna, ubicado al oeste de Alejandría.

Allí apareció una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real, un detalle que llamó rápidamente la atención de los investigadores.

Aunque todavía no existe una confirmación definitiva, varios especialistas consideran que la pieza podría corresponder a Cleopatra VII debido a su estilo artístico y a los símbolos asociados con la realeza ptolemaica.

Junto con la escultura también se encontró un busto de piedra caliza de un rey con tocado faraónico, además de otros elementos que ayudan a reconstruir la historia del período en el que gobernó la célebre reina egipcia.

Descubren una estatua que podría representar a Cleopatra y renace el misterio sobre la tumba de la reina de Egipto. Fuente: Shutterstock

Los objetos hallados en Taposiris Magna que aportan nuevas pistas sobre la época ptolemaica

La campaña arqueológica permitió recuperar una importante cantidad de piezas pertenecientes a los últimos años del reino ptolemaico, considerado uno de los períodos más relevantes de la historia del antiguo Egipto.

Entre los descubrimientos más destacados se encuentran:

Monedas con inscripciones atribuidas al reinado de Cleopatra VII.

Vasijas de piedra caliza y cerámicas de uso cotidiano.

Lámparas de aceite y estatuas de bronce utilizadas en ceremonias religiosas.

Un amuleto con la inscripción “La justicia de Ra se ha levantado”.

Una extensa necrópolis con unas 20 catacumbas y una tumba subterránea.

Nueve bustos de mármol blanco encontrados en una de las cámaras funerarias.

Además, los arqueólogos identificaron nuevas inscripciones jeroglíficas que podrían aportar información sobre rituales religiosos y prácticas funerarias de la élite ptolemaica, ampliando el conocimiento sobre la sociedad que gobernó Egipto antes de la conquista romana.

¿Por qué este hallazgo vuelve a alimentar el misterio de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio?

Desde hace años, Taposiris Magna es uno de los sitios arqueológicos más estudiados por quienes buscan resolver el misterio del lugar de descanso de Cleopatra VII y Marco Antonio.

Diversos investigadores sostienen que el templo pudo haber tenido una estrecha relación con la reina y que, bajo sus estructuras, todavía podrían encontrarse sectores sin explorar. Si bien hasta el momento no existe ninguna evidencia que confirme el hallazgo de la tumba, cada nueva excavación aporta información que fortalece el interés científico sobre el sitio.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que las investigaciones continuarán y que, paralelamente, se desarrollan tareas de conservación para proteger las piezas recuperadas.