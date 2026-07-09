Sin fritura ni grasa: cómo hacer los mejores pastelitos de membrillo y batata para el Día de la Independencia Fuente: Shutterstock

Los pastelitos de membrillo y batata son uno de los clásicos infaltables del 9 de Julio, una tradición que acompaña los festejos del Día de la Independencia junto al locro, el chocolate caliente y el mate. Sin embargo, la receta tradicional suele prepararse frita, lo que implica utilizar una gran cantidad de aceite.

Para quienes buscan una opción más liviana, existe una alternativa que cada vez gana más adeptos: preparar los pastelitos en el horno utilizando tapas de empanadas hojaldradas. El resultado conserva el exterior crocante y el relleno dulce característico, pero con mucha menos grasa y sin necesidad de freír.

Cómo hacer pastelitos de membrillo y batata al horno

Esta versión permite disfrutar de un clásico patrio con una preparación sencilla y mucho más saludable.

Sin fritura ni grasa: cómo hacer los mejores pastelitos de membrillo y batata para el Día de la Independencia Fuente: Shutterstock

El secreto está en utilizar tapas de empanadas hojaldradas, que al cocinarse en el horno logran una textura similar a la de los pastelitos tradicionales.

Ingredientes

12 tapas de empanadas hojaldradas.

250 gramos de dulce de membrillo.

250 gramos de dulce de batata.

1 huevo para pincelar.

Azúcar para espolvorear (opcional).

Almíbar o miel para dar brillo (opcional).

Paso a paso

Cortar el dulce de membrillo y el de batata en cubos pequeños.

Colocar un cubo de dulce en el centro de una tapa.

Cubrir con otra tapa colocándola en diagonal para formar el clásico diseño de pastelito.

Presionar suavemente los bordes y doblar las puntas hacia arriba.

Pincelar con huevo batido.

Llevar a una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.

Cocinar entre 20 y 25 minutos a 200 °C, hasta que estén dorados.

Pintar con almíbar o miel apenas salen del horno y espolvorear con azúcar si se desea.

Por qué cocinar los pastelitos al horno en lugar de freírlos

Cada vez más personas eligen esta preparación porque permite reducir considerablemente la cantidad de grasa incorporada durante la cocción. Al evitar la fritura, los pastelitos resultan más livianos sin perder el sabor que los caracteriza.

Sin fritura ni grasa: cómo hacer los mejores pastelitos de membrillo y batata para el Día de la Independencia Fuente: Shutterstock

Además, cocinar en el horno también ofrece otras ventajas:

No requiere utilizar grandes cantidades de aceite.

Reduce los olores en la cocina.

Facilita la limpieza después de cocinar.

Permite obtener una masa dorada y crocante.

Es una alternativa ideal para quienes buscan opciones más saludables.

Membrillo o batata: dos rellenos clásicos para una tradición argentina

Los dos rellenos forman parte de la historia de los pastelitos criollos y aporta un sabor característico. Mientras que el membrillo aporta un sabor más intenso y ligeramente ácido, la batata ofrece una textura más cremosa y un dulzor más suave.

Por su parte, adaptar la receta al horno permite mantener viva la tradición sin recurrir a la fritura, logrando una preparación más ligera pero igualmente deliciosa.