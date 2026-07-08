Encuentran a Cleopatra: el descubrimiento de los especialistas que redefine la historia de la faraona (Fuente: ChatGPT).

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Un hallazgo arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna ha proporcionado nuevas evidencias significativas para los expertos sobre la vida y el legado de Cleopatra VII.

Un grupo de arqueólogos procedentes de Egipto y República Dominicana ha descubierto una antigua estatua de mármol que podría representar el verdadero rostro de la famosa faraona Cleopatra.

El hallazgo que transforma la historia: ubicación de la estatua de Cleopatra

Las excavaciones en el sector sur del templo mostraron un tesoro de artefactos del período ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría validar la relevancia histórica del sitio.

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris captó la atención de expertos, ya que se pensaba que podría albergar la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio.

Un grupo de arqueólogos halla una antigua estatua que podría mostrar el rostro de Cleopatra.

Nuevo hallazgo arqueológico: ¿será esta la escultura de Cleopatra VII?

Entre los artefactos más significativos descubiertos en esta misión arqueológica se incluye una estatua de mármol blanco que representa a una mujer llevando una corona real.

Los investigadores arqueológicos sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII, debido al estilo del artefacto y a los iconos que adornan la escultura.

En adición a ello, hallaron un notable busto de piedra caliza que presenta a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto.

Un grupo de arqueólogos halla una estatua que podría mostrar el rostro de Cleopatra.

¿Cuáles son los recientes descubrimientos sobre la época ptolemaica?

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha emitido un comunicado que detalla descubrimientos recientes que enriquecen la comprensión sobre la época ptolemaica. Estos hallazgos son:

Monedas y cerámicas: Se ha encontrado una colección de monedas que poseen inscripciones posiblemente vinculadas al reinado de Cleopatra.

Necrópolis: Se ha descubierto una amplia necrópolis que comprende 20 catacumbas y una tumba subterránea localizada bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. Dentro de una de estas cámaras se hallaron nueve bustos elaborados en mármol blanco.

Artefactos de rituales: Entre los objetos encontrados se encuentran vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto con la inscripción “La justicia de Ra se ha levantado”.

¿Por qué es clave este hallazgo científico?

En un esfuerzo por desenterrar más secretos del antiguo templo, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha reiterado su compromiso de continuar la misión en la zona, con el objetivo de investigar su posible conexión con el reinado de Cleopatra VII.

Este descubrimiento, por su parte, reaviva el interés en la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Los arqueólogos, por lo tanto, anticipan revelar más secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión de este significativo periodo histórico.

En otro orden de ideas, se ha comenzado un proyecto de conservación destinado a salvaguardar los artefactos hallados, con el objetivo de que las generaciones futuras puedan investigar y valorar la rica herencia cultural de Egipto. Los especialistas confían en que tales iniciativas también fomenten el interés de un mayor número de turistas en la historia antigua de la región.

Además de los hallazgos previamente mencionados, los arqueólogos han descubierto inscripciones jeroglíficas que podrían proporcionar valiosa información acerca de rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería de manera significativa el contexto histórico de Cleopatra. Este hallazgo sugiere que Taposiris Magna fue no solo un centro religioso, sino un relevante sitio de enterramiento para la élite ptolemaica.