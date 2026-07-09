La cinta métrica es una de las herramientas más presentes en todos los hogares por su uso para colgar cuadros, hacer arreglos, tomar medidas de muebles, entre otros proyectos. Sin embargo, pocos conocen la función de los números rojos.

Si bien solo parecen una marca dentro de la escala de medición, cumplen una función específica para facilitar trabajados de construcción y carpintería .

Para qué sirven los números rojos en la cinta métrica

En las cintas métricas fabricadas para mercados donde se utiliza el sistema imperial suelen aparecer números destacados en rojo. Las mismas suelen repetirse cada 16 pulgadas, una distancia equivalente a 40,6 centímetros.

Esta distancia coindice con la distancia utilizada para instalar parantes o montantes en estructuras de paredes. La referencia visual sirve para que los trabajadores identifiquen dónde deben realizar marcas o fijaciones sin tener que hacer los cálculos varias veces.

El sistema permite agilizar tareas y reducir errores durante la construcción, lo que mejora la precisión y eficiencia.

¿Se usa este sistema en Argentina?

Si bien en Argentina predomina el sistema métrico decimal, muchas cintas métricas disponibles en ferreterías y comercios cuentan con la escala imperial. Es por esto que los números rojos continúan presentes, aunque los usuarios desconozcan su utilidad.

Otros secretos de la cinta métrica

Además de los números en rojo, la cinta métrica incorpora otras funciones que buscan mejorar la exactitud de las mediciones.

Uno de los más importantes es el gancho metálico ubicado en el extremo, el cual muchos piensan que está flojo por un error en la fabricación. Está diseñado para moverse ligeramente, desplazamiento que compensa el grosor del propio gancho y garantiza que la medición sea precisa tanto al medir desde un borde exterior como de uno interior.

Además, otro detalle poco conocido es que muchas cintas indican en su carcasa el ancho exacto del cuerpo de la herramienta. Así, se puede medir espacios internos apoyando la cintra contra una pared y sumando la medida de la carcasa.