Muchas personas descartan las cáscaras de ajo apenas terminan de cocinar, sin imaginar que para distintas tradiciones representan un elemento con un fuerte significado simbólico.

En los últimos meses, este sencillo residuo volvió a ganar popularidad gracias a un ritual que promete limpiar las energías del hogar y atraer la prosperidad.

La práctica consiste en quemar las cáscaras secas de ajo para generar un humo similar al de un sahumerio. Aunque no existen pruebas científicas que respalden sus efectos, quienes siguen el Feng Shui aseguran que ayuda a favorecer la abundancia.

¿Para qué sirve quemar cáscaras de ajo y qué significado tiene?

Quemar cáscaras de ajo es un ritual asociado con la limpieza energética y la atracción de la prosperidad. Desde hace siglos, el ajo fue considerado una planta protectora en diferentes culturas del Mediterráneo y Europa del Este, donde se le atribuían propiedades para alejar las malas energías y proteger el hogar.

De acuerdo con el Feng Shui, las cáscaras de ajo conservan parte de la energía de la planta. Al quemarlas, el humo actúa de manera simbólica como un purificador del ambiente, ayudando a liberar las energías estancadas que, según esta filosofía, pueden bloquear el bienestar económico, el crecimiento laboral y la armonía familiar.

Quemar cáscaras de ajo: el ritual del Feng Shui que promete atraer prosperidad y limpiar las energías del hogar. Fuente: Shutterstock

Cómo hacer el ritual con cáscaras de ajo paso a paso

Para realizar este sahumerio casero solo se necesitan cáscaras de ajo completamente secas y un recipiente resistente al calor. El procedimiento es simple y suele repetirse una vez al mes o todos los viernes, según la tradición.

Estos son los pasos recomendados:

Guardar las cáscaras blancas y secas de varias cabezas de ajo, procurando que no tengan restos de pulpa.

Colocarlas en un recipiente de barro, cerámica o metal apto para altas temperaturas.

Encenderlas con un fósforo o utilizando un pequeño trozo de carbón vegetal para mantener el humo durante más tiempo.

Recorrer cada ambiente de la casa desde el fondo hacia la puerta principal, prestando especial atención a las esquinas y detrás de las puertas.

Mientras se realiza el recorrido, concentrarse en pensamientos relacionados con la prosperidad, el trabajo y la estabilidad económica.

Al finalizar, abrir puertas y ventanas para renovar el aire y desechar las cenizas lejos de la entrada de la vivienda.

¿Qué días recomiendan quemar cáscaras de ajo y qué dice el Feng Shui?

Según el Feng Shui, los días más favorables para realizar este ritual son los lunes y los viernes. Estas jornadas están relacionadas con energías que simbolizan nuevos comienzos, crecimiento personal y oportunidades económicas.

Los lunes representan el inicio de un nuevo ciclo, por lo que muchas personas aprovechan ese momento para fijar objetivos relacionados con el trabajo y las finanzas. Los viernes, en cambio, se vinculan con la prosperidad, la abundancia y el cierre positivo de la semana.