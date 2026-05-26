Desarrollan un “collar traductor” para entender a los perros: tiene una efectividad del 95% y será para todas las razas Fuente: IA

La tecnología para mascotas dio un nuevo paso con el desarrollo de un collar inteligente con IA que promete ayudar a interpretar los sonidos, movimientos y comportamientos de perros y gatos.

El dispositivo, creado por una empresa tecnológica china, fue diseñado para analizar ladridos, maullidos y posturas corporales con el objetivo de detectar distintos estados emocionales de los animales.

Según sus desarrolladores, el sistema puede alcanzar una efectividad cercana al 95%.

Cómo funciona el collar inteligente que analiza ladridos y comportamientos

El dispositivo combina sensores, micrófonos y conexión con una aplicación móvil que recopila información sobre la mascota en tiempo real.

Desarrollan un “collar traductor” para entender a los perros: tiene una efectividad del 95% y será para todas las razas Fuente: IA

A través de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático, el collar analiza:

El tono y frecuencia de los ladridos o maullidos.

Los movimientos corporales.

Los niveles de actividad.

Las posturas del animal.

Cambios de comportamiento diarios.

Con esos datos, el sistema intenta identificar si la mascota tiene hambre, estrés, necesidad de descanso, ganas de jugar o algún signo de malestar.

Además, la tecnología construye un perfil personalizado del animal para mejorar la precisión de las interpretaciones a medida que registra más información.

Por qué el “collar traductor” abrió un debate entre especialistas

Aunque el avance tecnológico despertó entusiasmo entre dueños de mascotas, expertos en comportamiento animal sostienen que se debe ser cauteloso sobre el verdadero alcance de estas herramientas.

Los especialistas remarcan que la comunicación animal es mucho más compleja que una traducción literal al lenguaje humano ya que conviven todo tipo de factores que van desde la relación con el ambiente o emocionales y hasta el vínculo con las personas influyen en la manera en que perros y gatos se expresan.

Desarrollan un “collar traductor” para entender a los perros: tiene una efectividad del 95% y será para todas las razas Fuente: IA

Por eso, sostienen que estos dispositivos podrían funcionar como herramientas de apoyo para detectar estados generales como ansiedad, estrés o incomodidad, pero no como traductores exactos capaces de convertir sonidos en frases humanas.

Aun así, muchos veterinarios consideran que este tipo de sistemas puede ser útil para advertir señales tempranas de problemas de salud o cambios de conducta.

El crecimiento de la tecnología para mascotas en todo el mundo

El lanzamiento del collar forma parte del crecimiento de la llamada “pet tech”, la industria tecnológica enfocada en el bienestar animal.

En los últimos años comenzaron a popularizarse:

Collares con GPS.

Cámaras inteligentes para mascotas.

Monitores de salud.

Aplicaciones de entrenamiento.

Sensores de actividad física.

El auge de estos dispositivos está relacionado con la creciente importancia que perros y gatos tienen dentro de los hogares, donde muchas familias los consideran integrantes fundamentales.

Mientras la comunidad científica mantiene una postura prudente sobre la supuesta “traducción animal”, el nuevo collar inteligente ya marca una nueva tendencia en la búsqueda de herramientas para comprender mejor a las mascotas y mejorar su cuidado diario.