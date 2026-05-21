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Durante años, el Kindle Paperwhite fue una de las referencias más sólidas para quienes querían leer en digital sin cargar con una tableta. Su pantalla sin reflejos, su ligereza y su autonomía lo convirtieron en una opción cómoda para novelas, ensayos y lectura diaria. Pero el mercado de los e-readers cambió: ahora muchos usuarios también quieren tomar notas, revisar documentos, subrayar en color y leer cómics o revistas con una experiencia más rica.

En ese contexto aparece el Kindle Scribe Colorsoft, el nuevo lector de Amazon con pantalla a color, lápiz incluido y formato grande. El dispositivo ya puede reservarse en España y sus envíos están previstos para el 10 de junio de 2026.

Llega junto a dos nuevos Kindle Scribe, pero es el modelo Colorsoft el que concentra la novedad más potente: una pantalla de 11 pulgadas pensada para leer, escribir y trabajar con contenidos visuales.

El Kindle Scribe Colorsoft suma pantalla a color y lápiz para leer, subrayar y tomar notas en un mismo dispositivo. Amazon

Amazon lanzó un Kindle con lápiz que apunta más alto que el Paperwhite

El Kindle Scribe Colorsoft marca una diferencia clara frente a los lectores más clásicos de la marca. Su pantalla de 11 pulgadas permite leer libros con comodidad, pero también abre la puerta a documentos, revistas, mangas y cómics, donde el tamaño y el color cambian mucho la experiencia. El dispositivo mantiene una superficie sin reflejos y suma una pantalla texturizada para que la escritura con lápiz se parezca más al papel.

La nueva gama también mejora en velocidad. Amazon incorpora un procesador Quad-Core y tecnología de película fina de óxido, con un rendimiento hasta un 40% más rápido al escribir y al pasar página respecto de la generación anterior. Esa mejora busca resolver uno de los puntos más sensibles en los lectores con lápiz: que la anotación sea fluida y que el dispositivo no se sienta lento cuando se trabaja con textos largos o documentos.

Todos los nuevos modelos Kindle Scribe incluyen un lápiz premium que se acopla magnéticamente al equipo y no necesita cargarse. En el caso del modelo a color, ese lápiz gana más sentido porque permite subrayar con distintos tonos, escribir en cuadernos digitales, hacer esquemas y marcar documentos de una forma más visual.

Por qué sirve para leer cómics, mangas y revistas sin problemas

El salto al color es la clave. El Kindle Scribe Colorsoft utiliza una tecnología de pantalla creada por Amazon para ofrecer colores suaves y cómodos para la vista. No busca competir con el brillo de una tableta, sino mantener la lógica de la tinta electrónica con una lectura más amable para contenidos gráficos. Por eso puede ser una opción atractiva para quienes leen cómics, mangas, revistas o libros ilustrados.

La pantalla grande también ayuda. En un lector pequeño, una página de cómic suele requerir zoom, desplazamientos o una lectura menos natural. Con 11 pulgadas, el nuevo e-reader a color ofrece más superficie para viñetas, gráficos, imágenes y documentos en PDF. Esa diferencia lo coloca lejos del uso típico del Paperwhite, más orientado a libros de texto continuo.

El dispositivo incorpora además el doble de luces LED en los modelos compatibles, con luz frontal autorregulable para leer o escribir en diferentes condiciones. También incluye herramientas de bolígrafo, subrayador y sombreado: 10 colores de bolígrafo, cinco colores de subrayador y opciones pensadas para organizar ideas, marcar fragmentos y trabajar sobre contenidos visuales.

Cuánto cuesta el Kindle Scribe Colorsoft y qué versiones llegan a España

El precio confirma que el Kindle Scribe Colorsoft no juega en la misma liga que un lector básico. La versión de 32 GB parte de 649,99 euros, mientras que la de 64 GB sube hasta 699,99 euros. Por debajo quedan el Kindle Scribe con luz frontal, desde 519,99 euros en 32 GB y 569,99 euros en 64 GB, y el modelo sin luz frontal, que se sitúa en 449,99 euros.

Ese precio obliga a leer bien el tipo de usuario al que apunta. Para quien solo quiere leer novelas, el Kindle Paperwhite sigue teniendo sentido por tamaño, comodidad y coste. Para quien necesita tomar notas, revisar documentos, subrayar, importar archivos y leer contenido gráfico, el nuevo modelo ofrece una propuesta más completa. También suma compatibilidad con Google Drive y Microsoft OneDrive para importar documentos y exportar PDF anotados.

La nueva familia incorpora además funciones de organización y herramientas con inteligencia artificial para buscar información dentro de notas, generar resúmenes y realizar preguntas de seguimiento sobre contenidos propios. En ese punto, el Kindle Scribe Colorsoft deja de ser solo un lector y se acerca más a un cuaderno digital avanzado.

El nuevo lector electrónico a color de Amazon apunta a usuarios que buscan una experiencia más amplia que la lectura tradicional. Amazon

El lanzamiento no elimina al Paperwhite ni lo vuelve inútil. Lo desplaza en una categoría concreta: la de quienes buscan un lector electrónico a color con lápiz, pantalla amplia y funciones de trabajo. Para ese público, Amazon prepara un dispositivo más caro, más grande y más ambicioso, pensado para leer libros, pero también para estudiar, anotar, revisar documentos y disfrutar contenidos donde el color ya no es un detalle menor.