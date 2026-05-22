Nuevo acuerdo entre la UE y Mercosur | El campo será protegido para no perder competitividad frente a Sudamérica. Foto: EFE

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso una reforma normativa destinada a modernizar y flexibilizar el uso de drones (RPA y RPAS) en el territorio nacional.

Lo hizo por medio de la Resolución 311/2026, publicada en el Boletín Oficial, que introduce una enmienda a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC). La norma entrará en vigencia este 23 de mayo de 2026.

El texto dispone cambios estructurales en las regulaciones vigentes para fomentar el uso productivo de los drones, con un impacto directo en el sector agropecuario.

Tecnología agrícola: anuncian otra buena noticia para el campo

En particular, se destacan tres ejes principales de la nueva norma: la reorganización de las exclusiones de la norma, la reclasificación de aeronaves de ala rotativa en zonas rurales y la supresión de diversas restricciones operativas.

Lo más relevante de esta normativa es que abre la puerta al uso de drones de mayor porte en tareas agrícolas de precisión, como la fumigación.

Uno de los cambios más significativos es la creación de una regla especial para fomentar el uso de tecnología en el campo:

Ampliación de la Categoría Abierta: las aeronaves de ala rotativa que operen exclusivamente en zonas rurales serán consideradas “Categoría Abierta” sin límite de peso. Esto elimina la restricción anterior que imponía un tope de 25 k g de MTOW para esta categoría.

Simplificación de Autorizaciones: se reformula y simplifica el trámite para operar en espacios restringidos, precisando umbrales para la Zona de Control (CTR), el Área de Control Terminal (TMA) y la Zona de Tránsito de Aeródromo (ATZ).

En línea con la política de desregulación del Poder Ejecutivo Nacional, la resolución también elimina limitaciones que se consideraron innecesariamente restrictivas.

Así, quedan derogadas las prohibiciones para realizar vuelos nocturnos, operaciones en condiciones meteorológicas instrumentales (IMC) y operaciones desde vehículos en movimiento.

Estas tres habilitaciones amplían considerablemente las posibilidades de uso de los drones en el trabajo rural , donde las condiciones de luz y clima son determinantes.

La Dirección Nacional de Seguridad Operacional (DNSO) de la ANAC avaló los cambios mediante un informe técnico, a través del cual se certificó que las modificaciones no comprometen la seguridad operacional.

Desde el organismo señalaron que la medida responde a la experiencia práctica acumulada desde la vigencia de las normas anteriores y que su impacto económico indirecto será positivo al mejorar la productividad del sector agrícola y rural.

Milei anunció baja de retenciones para la soja, el trigo y la cebada

En otro beneficio directo para el campo, el presidente Javier Milei anunció la reducción de retenciones a las exportaciones agrícolas durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales, celebrado el miércoles 21 de mayo.

El Presidente confirmó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5% a partir de junio de 2026. Para la soja, anunció una quita progresiva de entre un cuarto y medio punto porcentual desde enero de 2027 hasta 2028.

Milei calificó las retenciones como “una de las caras más visibles” del esquema de presión fiscal sobre el sector agropecuario y afirmó que son el resultado de “un sistema de expoliación del campo para financiar al Estado” que calificó como imperdonable.

Además, el mandatario anunció que el Gobierno bajará las retenciones a la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria a cero, en un cronograma que arranca en julio de 2026 y se extiende hasta junio de 2027. El Ministerio de Economía difundirá los detalles en los próximos días.