Una nueva obra de innovación podría transformar de manera permanente el modo en que se viaja. China elabora un tren submarino que cruzará el estrecho de Bohai para conectar los 123 kilómetros que separan las penínsulas de Liaodong y Shandong.

La red ferroviaria tiene como propósito primordial acortar a 40 minutos los trayectos que en automóvil requieren aproximadamente 6 horas.

Construyen un tren submarino de larga distancia para conectar dos continentes en minutos y será el orgullo de un país (foto: archivo).

El túnel submarino que cruzará el Mar Amarillo de punta a punta

Las penínsulas de Liaodong y Shandong están separadas por el estrecho de Bohai, que requiere ser recorrido en automóvil, obteniendo un tiempo superior a 6 horas.

Esta región, localizada en el noreste de China, presenta alta actividad económica , sin embargo, la geografía entre las ciudades de Dalian y Yantai constituye un obstáculo considerable para el comercio y el intercambio cultural.

Inaugurarán un tren bala submarino para conectar dos continentes en minutos y es el orgullo de un país Fuente: Archivo

La obra tiene como principal objetivo potenciar la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio.

De esta manera, el Bohai Strait Tunnel se posiciona como una de las principales soluciones. Esta red ferroviaria transitará por debajo del Mar Amarillo mediante un túnel submarino, permitiendo alcanzar el otro lado en un tiempo de 40 minutos.

Detalles del proyecto del tren submarino en China

El proyecto del tren submarino abarca un trayecto de 123 kilómetros y una inversión que superará los 220.000 millones de yuanes, lo que equivale a 36.000 millones de dólares.

La construcción del Bohai Strait Tunnel representa un gran desafío, no solo por las características geográficas, sino por la necesidad de perforar el mar y atravesar zonas sísmicas. En ese sentido, los ingenieros deberán encontrar una solución para implementar un sistema eficiente de ventilación impermeable que garantice la salud de los pasajeros.

Se proyecta la creación de dos túneles principales destinados a los trenes, que podrán alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Además, incluirá un paso central de servicio para el mantenimiento y la evacuación.

Este proyecto no solo busca ser adecuado para el transporte de pasajeros, sino también para la movilización de mercancías, potenciando el comercio. Las autoridades estiman que, una vez operativo, generará ingresos de 20.000 millones de yuanes anualmente.

Desarrollan un tren submarino de gran distancia para conectar dos continentes en minutos y será el orgullo de un país (foto: archivo)

Bohai Strait Tunnel: cuándo podría tener su primer viaje

El desarrollo del Bohai Strait Tunnel se halla actualmente en fase de planificación y análisis. El Gobierno tiene expectativas de que la ejecución y las labores requieran entre 10 y 15 años, dada la envergadura de la obra.

Además, se prevén complejidades significativas en el proceso de construcción que demandarán una meticulosa gestión de recursos y tiempo.

Innovaciones tecnológicas en el proyecto Bohai Strait Tunnel

Una vez terminado, el túnel permitirá una conexión continua entre las dos penínsulas, facilitando el turismo y potenciando el intercambio cultural a nivel internacional.El Gobierno planea realizar una campaña informativa para que la población conozca los beneficios de esta nueva infraestructura y su impacto en la economía local.