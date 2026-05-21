Mark Zuckerberg, CEO de Meta, hizo una declaración que sacudió al mundo tech: los smartphones tienen los días contados.

Durante el evento Meta Connect 2025, celebrado en septiembre, el fundador de Facebook presentó las Meta Ray-Ban Display como el dispositivo destinado a reemplazarlos.

Por qué las nuevas Meta Ray-Ban Display reemplazarán a los smartphones

Su argumento es directo: los celulares “son pequeños, distraen y alejan de las interacciones presenciales”, y su evolución llegó a un punto muerto.

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp dijo que serán reemplazados por este nuevo dispositivo (foto: archivo).

Las Meta Ray-Ban Display integran una pantalla monocular de alta resolución visible solo para el usuario, que habilita interfaces de realidad aumentada.

Desde esa pantalla es posible recibir notificaciones, ver subtítulos, obtener traducción en tiempo real y navegar sin tocar el celular.

El control se realiza por voz, gestos o mediante un accesorio Neural Band que interpreta impulsos musculares. Los analistas reconocieron que el avance supera las expectativas respecto a la generación anterior.

Estas gafas representan el “formato ideal para la superinteligencia personal”, Mark Zuckerberg.

El futuro distópico que imagina Zuckerberg

Para el CEO de Meta, estas gafas representan el “formato ideal para la superinteligencia personal” al tratarse de un dispositivo que ve, oye y habla al usuario durante todo el día generando información en tiempo real.

Zuckerberg proyecta que en diez años muchas personas ya no cargarán un teléfono y usarán sus lentes para todo. Aun así, el modelo actual todavía depende de un dispositivo base para algunas funciones, como llamadas directas.

Precio y disponibilidad

Las Meta Ray-Ban Display tienen un precio de lanzamiento de 799 dólares en Estados Unidos, con distribución inicial en tiendas selectas. La expansión a otros mercados está prevista para 2026.

El dispositivo forma parte de un ecosistema más amplio que incluye otras gafas inteligentes y pulseras neurales de Meta, orientado a consolidar esta transición tecnológica.