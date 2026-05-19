Colectivos y trenes aumentan en el AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo desde hoy y las subas que vienen

La histórica línea 154 de colectivos podría desaparecer en los próximos meses. La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó el inicio del proceso para eliminar el servicio y convertirlo en un nuevo ramal de la línea 45, en una medida que forma parte del plan de reordenamiento del transporte público en el AMBA.

El proyecto fue publicado en el Boletín Oficial y abrió un período de 15 días hábiles para que usuarios, municipios y empresas competidoras presenten impugnaciones antes de la aprobación definitiva. La iniciativa fue impulsada por la empresa Microómnibus 45 SACIF, operadora del servicio desde 2002, que desde hace años buscaba fusionar ambas líneas para reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad.

Por qué buscan eliminar la línea 154

La línea 154, que actualmente conecta Plaza Constitución con la estación Lanús, figura desde hace años entre las trazas menos rentables del sistema nacional de colectivos. Se trata de uno de los recorridos más cortos del AMBA y también de los que menos pasajeros transporta diariamente.

En el sector sostienen que la unificación permitirá optimizar la utilización de choferes y unidades en un contexto de recorte de subsidios y presión sobre las empresas del transporte. Incluso, años atrás, la compañía ya había intentado “ramalizar” el servicio de hecho, aunque la autoridad regulatoria de entonces obligó a mantener el número 154 de forma independiente.

La autoridad regulatoria de entonces obligó a mantener el número 154 de forma independiente

Cómo será el nuevo recorrido de la línea 45

El cambio más importante para los pasajeros es que el recorrido actual no desaparecerá. El trayecto entre Lanús y Constitución seguirá funcionando, pero dejará de operar bajo el número 154 y pasará a integrarse a la línea 45.

La gran novedad es que el servicio continuará su marcha desde Constitución hacia el centro porteño hasta llegar a Retiro, lo que permitirá unir el sur del conurbano con la terminal ferroviaria sin necesidad de combinar con el subte o el tren.

Según el esquema oficial, el ramal troncal A de la línea 45 (Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria) seguirá funcionando sin cambios, mientras que los ramales B y C dejarán de operar como expresos y pasarán a prestar servicios comunes.

Adiós a los colectivos expresos en la línea 45

Otro de los cambios fuertes que prevé el proyecto es la eliminación de los servicios semirrápidos de la línea 45. Los ramales B (Remedios de Escalada – Retiro) y C (Constitución – Ciudad Universitaria) dejarán de tener paradas limitadas y podrán detenerse en toda la traza.

La decisión apunta a incrementar el caudal de pasajeros transportados y abaratar el costo del boleto para los usuarios, que pasarán a pagar la tarifa estándar de un servicio común. Aun así, los colectivos seguirán utilizando la Autopista 9 de Julio Sur para mantener tiempos de viaje competitivos.

La séptima línea eliminada en el AMBA

Si el expediente supera las objeciones administrativas, la línea 154 se convertirá en la séptima línea de colectivos eliminada desde diciembre de 2023 en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La política oficial de racionalización ya había avanzado sobre otras líneas históricas del sistema:

Línea 5: integrada dentro de la línea 8.

Línea 6: fusionada parcialmente con la línea 50.

Línea 23: absorbida en parte por la línea 115.

Línea 75: convertida en un ramal de la línea 32.

Línea 90: fusionada parcialmente con la línea 151.

Línea 99: integrada parcialmente a la línea 106.

El proyecto podría demorarse por impugnaciones

Pese al avance administrativo, la desaparición de la línea 154 no será inmediata. En el sector descuentan una fuerte disputa entre empresas del corredor sur, que podrían presentar objeciones para frenar la medida y proteger sus zonas de influencia.

Existen antecedentes de proyectos similares que permanecen trabados durante meses. Uno de los casos más mencionados es la extensión de la línea 28 hacia el Aeroparque Jorge Newbery, una iniciativa que todavía sigue pendiente pese a haber sido presentada el año pasado.

Mientras tanto, el Gobierno profundiza su estrategia de concentrar recorridos en grandes líneas troncales para reducir costos y reorganizar el sistema de colectivos del AMBA. Para miles de usuarios del sur del Gran Buenos Aires, el futuro de la línea 154 dependerá ahora de cómo avance la discusión administrativa en la Secretaría de Transporte.