Tras varias semanas de turbulencias internas y parálisis legislativa por las acusaciones contra Manuel Adorni, el oficialismo logró desactivar la avanzada opositora contra el jefe de Gabinete, aunque todavía enfrenta un escenario incierto en Diputados por la pelea en torno al régimen de Zonas Frías. Además de los pedidos contra Adorni, el jueves pasado la oposición incorporó al temario distintos proyectos pare evitar que se cayera la sesión. Entre ellos, incluyeron proyectos sobre licencias por paternidad, restitución del programa Remediar, ampliación de prestaciones del PAMI y pedidos de informes a Sandra Pettovello por el financiamiento universitario. La oposición había intentado ampliar el temario para sumar volumen político y conseguir más diputados en el recinto. Pero ni siquiera con ese esquema logró garantizar asistencia. Por este motivo la sesión se postergó para este miércoles, pero La Libertad Avanza apeló a una maniobra habitual en Diputados y convocó a una sesión propia para el mismo día, pero una hora antes. El objetivo fue impedir reglamentariamente que prospere la convocatoria opositora y, al mismo tiempo, exhibir capacidad de iniciativa política pese al impacto de la investigación judicial contra Adorni y la imputación de su hermano Francisco por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la Casa Rosada celebraron que la oposición postergara la sesión que buscaba emplazar las comisiones controladas por La Libertad Avanza para tratar los pedidos de interpelación contra Adorni. La falta de quórum expuso que los bloques opositores estaban lejos de reunir las 129 voluntades necesarias y que el Gobierno había conseguido retener el respaldo de buena parte de los gobernadores. Sin embargo, el oficialismo tampoco tiene garantizado el número para avanzar con su propia sesión. La principal incógnita pasa por el proyecto para recortar subsidios del régimen de Zonas Frías, una iniciativa que generó resistencia en provincias que actualmente se benefician del esquema, especialmente Córdoba y Santa Fe. Según confirmaron fuentes tanto del oficialismo como de la oposición a El Cronista, “nadie sabe hoy si va a haber quórum”. El dato refleja que la tensión con los gobernadores atraviesa a ambos sectores. Mientras algunos mandatarios no quieren avalar una reducción de subsidios en sus distritos, tampoco están dispuestos a facilitar una sesión opositora enfocada en golpear políticamente a Adorni. En ese equilibrio se mueve la estrategia libertaria. Los gobernadores que sí acompañan el proyecto de Zonas Frías son, principalmente, aquellos cuyas provincias no reciben beneficios significativos del régimen actual. Por eso, fuentes allegadas al gobierno no afirman ni niegan si habrá sesión el miércoles. El peor escenario para el gobierno sería no tener quórum para tratar sus proyectos, dónde también está la ley Hojarasca. Pero, paralelamente, la oposición seguiría sin los números necesarios para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete. El temario oficialista incluye la denominada ley Hojarasca, la reducción de subsidios de Zonas Frías, tratados internacionales y proyectos vinculados a propiedad privada y cooperación internacional. Además, el oficialismo ya proyecta otra sesión antes del Mundial de Fútbol para avanzar con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y otros proyectos negociados con aliados. En paralelo, la semana dejó otra polémica inesperada dentro del universo libertario. El diputado jujeño Manuel Quintar estacionó una Tesla Cybertruck en el Congreso y desató críticas dentro y fuera del oficialismo por el costo millonario del vehículo. Javier Milei salió rápidamente a respaldarlo. “Si se compró el auto con la propia, ¿qué carajo me importa?”, dijo el presidente a través de la plataforma X. Aunque puertas adentro varios dirigentes reconocieron que “no era el momento” para exhibir una compra de ese nivel en medio de la crisis política.