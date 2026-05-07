Confirmaron un paro de colectivos por tiempo indeterminado que afectará a miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un grupo de líneas de colectivos confirmó la medida de fuerza luego de que los choferes denunciaran salarios impagos y una fuerte crisis en la empresa operadora. La medida de fuerza impacta especialmente en la zona norte del Conurbano Bonaerense, aunque el reclamo genera preocupación en usuarios de toda el AMBA por la posibilidad de que el conflicto se extienda. Según informaron los trabajadores, llevan al menos dos meses sin cobrar sus haberes y la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) habría presentado la quiebra, lo que profundizó la incertidumbre sobre la continuidad del servicio. El paro alcanza a cinco líneas de colectivos que circulan por distintos puntos de la zona norte bonaerense: Los servicios permanecen totalmente interrumpidos y los choferes advirtieron que la protesta continuará hasta obtener una respuesta concreta sobre el pago de salarios adeudados. La situación afecta a miles de usuarios que utilizan diariamente estas líneas para trasladarse hacia sus trabajos, escuelas, hospitales y distintos puntos del conurbano. Los trabajadores realizaron una protesta frente a la Municipalidad de San Isidro junto a vecinos y pasajeros que también manifestaron su preocupación por la falta de servicio. De acuerdo con lo informado por distintos medios locales, los choferes denunciaron pagos en cuotas, falta de viáticos y atrasos salariales que vienen acumulándose desde hace meses. Además, sostienen que la crisis financiera de la empresa dejó a más de 400 empleados en una situación crítica. El conflicto ya genera complicaciones en horarios pico y obliga a muchos pasajeros a buscar recorridos alternativos o combinar varios medios de transporte para poder llegar a destino. Por el momento, el paro es por tiempo indeterminado y no hay una fecha confirmada para la normalización del servicio. Los delegados señalaron que la medida seguirá vigente hasta que exista una solución concreta respecto al pago de salarios y la continuidad laboral de los trabajadores. Mientras tanto, miles de usuarios continúan sin servicio en una de las zonas más transitadas del conurbano bonaerense