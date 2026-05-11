El Gobierno nacional avanza en un esquema de aumentos escalonados en las tarifas del transporte público del AMBA. De esta forma, se espera que los colectivos suban un 6,11% acumulado en tres meses consecutivos, mientras que los trenes urbanos aumentarán hasta un 90% entre mayo y septiembre de 2026. Las nuevas tarifas comenzarían a regir desde el próximo lunes 18 de mayo, una vez cumplido el procedimiento formal de consulta ciudadana que lanzó la Secretaría de Transporte. Este proceso de tres días, una instancia no vinculante, busca dar un marco formal al ajuste. En los fundamentos de la medida, el organismo señaló que el objetivo es “atenuar el impacto de las actualizaciones tarifarias en el presupuesto de los pasajeros” mediante una suba gradual que contemple la capacidad de pago de los usuarios. Tras ese paso, el Gobierno quedará habilitado para aplicar el primer tramo del aumento: cuánto subirán colectivos y trenes en el AMBA en 2026. Los boletos de colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA subirán de forma escalonada. El primer aumento, del 2%, entrará en vigencia el 18 de mayo; el segundo, también del 2%, desde el 15 de junio; y el tercero completará el acumulado del 6,11% a partir del 15 de julio. Todas las tarifas corresponden a usuarios con SUBE registrada. El ajuste llega en un contexto de tensión con las empresas del sector, que en las últimas semanas redujeron frecuencias ante reclamos por falta de pago de subsidios y por el aumento del 25% en el precio del gasoil registrado en marzo. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur serán las más afectadas por el nuevo esquema tarifario. Estos precios no se actualizan desde septiembre de 2024, lo que explica la magnitud del ajuste: se proyecta que el boleto mínimo pase de $280 a $530, un incremento del 90% en cinco pasos mensuales consecutivos. Quienes cuenten con Tarifa Social mantendrán el acceso a un descuento del 55% sobre el valor del pasaje. En el extremo opuesto, los pasajeros que paguen en efectivo en boletería -sin tarjeta SUBE— deberán abonar una tarifa diferencial significativamente más cara, que arranca en $ 1.100 en mayo y escala hasta $ 1.700 en septiembre. El cronograma oficial también contempla aumentos graduales y consecutivos para los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia, aunque los valores específicos aún no fueron detallados.