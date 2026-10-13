Rociar vinagre blanco en las puertas del auto es uno de los trucos caseros que circulan para mantener el vehículo limpio sin gastar demasiado. Este producto contiene ácido acético y puede ayudar a remover determinadas manchas y residuos, aunque su efectividad depende del material sobre el que se aplique.

La recomendación apunta principalmente a los marcos, las zonas de acceso y otros sectores donde se acumula suciedad.

Para qué sirve rociar vinagre blanco en las puertas del auto

Estos son algunos de los usos de limpieza que se le pueden dar al vinagre blanco, siempre que se utilice en superficies compatibles:

Remover manchas de agua y depósitos minerales: el vinagre diluido puede ayudar a desprender las marcas que deja el agua dura. Para evitar daños, hay que comprobar que el acabado admita este producto y enjuagarlo después de usarlo.

Facilitar la limpieza de vidrios y espejos: en superficies de vidrio compatibles, una solución diluida puede ayudar a retirar algunas marcas y residuos. No debe aplicarse sobre pantallas ni sobre superficies con recubrimientos especiales sin verificar las indicaciones del fabricante.

Aflojar restos de insectos y suciedad orgánica: el vinagre puede contribuir a desprender algunos residuos adheridos.

Kelley Blue Book, un medio especializado en automóviles, menciona estos usos del vinagre blanco en tareas puntuales de limpieza. También advierte que puede deteriorar la cera protectora y afectar ciertos acabados, molduras y recubrimientos si se aplica de manera inadecuada.

¿El vinagre blanco sirve para ahuyentar insectos del auto?

Una de las explicaciones que circulan en internet es que el olor intenso del vinagre ayuda a evitar que hormigas y arañas se refugien en las grietas de las puertas.

De todas maneras, si aparecen hormigas u otros insectos en el interior, lo más recomendable es retirar restos de comida, limpiar las zonas afectadas y revisar posibles lugares de ingreso.

Rociar vinagre en el auto. Imagen generada con Gemini IA

Cómo recomiendan aplicar vinagre sobre el auto

Antes de aplicar este producto, es importante identificar el material de la superficie. No es lo mismo limpiar un vidrio que tratar la pintura, una moldura o un burlete de goma.

Para reducir los riesgos, conviene seguir estas recomendaciones: