Decretaron feriado el lunes 9 de febrero y habrá un fin de semana largo de tres días consecutivos, previo a la llegada del Carnaval. Será una fecha ideal para descansar o realizar una escapada turística hacia algún lugar del país. Se trata de una jornada no laborable que beneficiará a trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración al aniversario fundacional de dicha ciudad. Este lunes 9 de febrero se conmemora el aniversario fundacional de Fortín Acha, una localidad bonaerense del partido de Leandro Além. En este marco, todos los trabajadores del ámbito público, así como quienes ejerzan en el Banco Provincia de dicha localidad, contarán con un día extra de descanso. Para el año 2026, el lunes 16 y el martes 17 de Carnaval serán feriados nacionales en todo el país. Esto significa que rige el descanso obligatorio según lo establece la legislación vigente, tanto para el sector público como para el privado. En la práctica, quienes deban trabajar durante esas jornadas tendrán derecho a cobrar la jornada como feriado. El esquema es distinto al de los días no laborables, donde la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador y no existe un pago adicional. Esta definición confirma un fin de semana largo extendido que permite cortar la rutina y planificar viajes, reuniones familiares o simplemente días de descanso en casa. La distinción entre feriado nacional y día no laborable es fundamental para entender cómo impacta el Carnaval en la actividad diaria. En los feriados, el descanso es obligatorio y el pago tiene un tratamiento especial si se trabaja. En cambio, durante los días no laborables, cada empleador decide si la actividad continúa. En esos casos, la jornada se paga como un día habitual y no hay recargos salariales.