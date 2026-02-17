El Gobierno confirmó la buena noticia que todos esperaban: el lunes 23 de marzo será feriado nacional en Colombia. De esta manera, el país tendrá un festivo que forma un nuevo fin de semana largo. Aunque en el calendario original corresponde al jueves, la Ley Emiliani lo mueve al lunes siguiente, garantizando así un puente largo. ¿De qué festivo se trata? Este año, marzo cuenta con un feriado clave: lunes 23 de marzo, Día de San José. Este festivo conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo para quienes pueden organizar planes con anticipación. Esto sucede gracias a la Ley Emiliani, que busca facilitar fines de semana extendidos para impulsar el turismo interno y apoyar la economía. Para muchos sectores productivos, esta cadena de festivos significa una oportunidad para aumentar ingresos y dinamizar el movimiento comercial. Colombia cuenta con varios feriados oficiales a lo largo del año. La mayoría están relacionados con fechas religiosas o conmemoraciones históricas. Algunos se mantienen fijos, mientras que otros pueden trasladarse al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani.Con el feriado del lunes 23 de marzo de 2026, Colombia suma un nuevo puente dentro del primer semestre, y abre la puerta a más fines de semana largos a lo largo del año, según el calendario oficial.El resto de los feriados de 2026 son:Jueves 2 de abril: Jueves SantoViernes 3 de abril: Viernes SantoViernes 1 de mayo: Día del TrabajoLunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús (trasladado)Lunes 8 de junio: Corpus Christi (trasladado)Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (trasladado)Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (trasladado)Lunes 20 de julio: Independencia de ColombiaViernes 7 de agosto: Batalla de BoyacáLunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado)Lunes 12 de octubre: Día de la Raza (trasladado)Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos (trasladado)Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (trasladado)Martes 8 de diciembre: Inmaculada ConcepciónViernes 25 de diciembre: Navidad