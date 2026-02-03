Cuándo cae el Carnaval 2026 y por qué habrá un feriado largo

La llegada del Carnaval 2026 en España vuelve a poner el foco en una de las celebraciones más esperadas del calendario. A diferencia de otros festivos, el Carnaval no tiene una fecha fija y su ubicación varía cada año en función de la Semana Santa, lo que genera dudas sobre cuándo cae, dónde será festivo y si permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

En 2026, el Carnaval se concentra en febrero y habilita, en varias comunidades y municipios, un feriado de hasta cuatro días consecutivos, combinando sábado, domingo y jornadas no laborables locales o autonómicas. Esta situación impacta tanto en la organización laboral y escolar como en la planificación de viajes y escapadas.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

Con el calendario laboral 2026 ya confirmado, este artículo detalla cuándo se celebra el Carnaval, en qué lugares será festivo, cuáles son los feriados nacionales vigentes en España y cómo se configura el próximo fin de semana largo del año.

El Carnaval 2026 se celebrará a mediados de febrero y permitirá un feriado largo de cuatro días. El calendario combina fin de semana y días festivos reconocidos en distintas comunidades autónomas.

Este esquema habilita desplazamientos turísticos y ajustes laborales. El interés crece por la posibilidad de enlazar descanso y vacaciones en pleno invierno.

La expectativa está puesta en cómo cada comunidad aplica los festivos y en los días no laborables adicionales que se suman al calendario nacional.

¿Qué comunidades suman festivos por Carnaval en 2026?

En 2026, el Carnaval no será festivo a nivel nacional, pero sí habrá días no laborables y no lectivos en distintas comunidades autónomas y municipios, según los calendarios locales. Estas son las zonas donde se confirmó festivo por Carnaval, con fechas concretas:

Andalucía (Cádiz) Festivo local el lunes 16 de febrero de 2026 , coincidiendo con los principales actos del Carnaval de Cádiz.

Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria) Festivo local el martes 17 de febrero de 2026 , día central de los carnavales en ambas capitales y en otros municipios del archipiélago.

Extremadura El martes 17 de febrero de 2026 será festivo local en numerosas localidades, entre ellas Badajoz, Mérida, Malpartida de Cáceres y Villanueva de la Vera , donde el Carnaval tiene un fuerte arraigo cultural.

Galicia Más de 150 ayuntamientos fijan como festivo local el martes 17 de febrero de 2026 , destacando celebraciones como el Entroido de Xinzo de Limia , declarado de interés turístico nacional.

Región de Murcia (Águilas) Festivo local el martes 17 de febrero de 2026 , dentro de un programa que se extiende durante varias semanas.

Comunidad de MadridNo hay días festivos oficiales por Carnaval, aunque las celebraciones se desarrollan del 14 al 18 de febrero de 2026, con el Entierro de la Sardina como evento central.