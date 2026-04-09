El calendario de feriados de abril suma una nueva fecha de descanso para miles de bonaerenses. Según lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el próximo viernes 24 de abril será día no laborable en los partidos de Tres Arroyos y Marcos Paz, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días para sus habitantes. En el caso de Tres Arroyos, la ciudad cabecera y sus localidades dependientes celebran su aniversario fundacional. El distrito fue creado el 24 de abril de 1884 y se convirtió en uno de los polos agroindustriales más importantes del sur de la provincia. Por su parte, Marcos Paz celebra sus fiestas patronales en honor a San Marcos Evangelista. Si bien el día del santo es el 25 de abril, el asueto administrativo y las celebraciones locales impactarán el viernes 24. Según la normativa vigente para este tipo de asuetos municipales: Este descanso local se suma a los feriados nacionales que ya rigieron a principio de mes, cerrando un mes con alta frecuencia de jornadas no laborables para estos distritos bonaerenses. Para quienes no residen en estas localidades, el próximo feriado nacional será recién el 1 de mayo, Día del Trabajador, que este año cae viernes.