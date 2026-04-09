Tras el fin de semana extra largo de Semana Santa y el descanso extendido por el Día de la Memoria, ambos sobre fines de marzo, muchos argentinos ya se preguntan cuándo es el próximo feriado y qué fin de semana largo se puede aprovechar. En este sentido, el Gobierno fijó todos los descansos del 2026 mediante el Decreto 614/2015 firmado por el Poder Ejecutivo. Este texto no solo cuenta los feriados del 2026, sino también establece el mecanismo para saber cuándo hay se conecta con un fin de semana para hacerlo largo. Según el cronograma oficial difundido por el Gobierno nacional, el próximo feriado nacional, tras Semana Santa, es el Día del Trabajador que cae recién el siguiente mes. Por eso, en abril ya no restan feriados. El viernes 1 de mayo de 2026 es un feriado inamovible. Por eso, como cae viernes, se convierte en un fin de semana largo de tres días que se extenderá hasta el domingo 3 de mayo en todo el país. Este fin de semana largo es uno de los más utilizados para: Desde el sector turístico, suele ser una fecha que impulsa el movimiento interno y la ocupación hotelera. Mayo será uno de los meses con más descanso del año. Además del Día del Trabajador, el calendario marca otro feriado nacional: Al caer después de un domingo, habrá otro fin de semana largo, desde el sábado 23 al lunes 25 de mayo, sumando otra oportunidad de descanso largo en el mismo mes. Estas fechas son de alcance nacional y rigen para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con la Ley 27.399 y el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete. En este sentido, es importante conocer los feriados del próximo mes de antemano para: