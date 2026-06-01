Ya es oficial | El Gobierno confirmó feriado el lunes 8 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo antes del 15 de junio

Durante el sexto mes del año, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y contará con tres días consecutivos de descanso antes de terminar el mes.

Estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada a distintos puntos del país.

Viernes 5 de junio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

El 5 de junio se conmemora el 150° aniversario de la localidad de Púan, por lo que se decretó un día de descanso adicional para todos los habitantes.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 5 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: