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Durante el sexto mes del año, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y contará con tres días consecutivos de descanso antes de terminar el mes.

Estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada a distintos puntos del país.

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Viernes 5 de junio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

El 5 de junio se conmemora el 150° aniversario de la localidad de Púan, por lo que se decretó un día de descanso adicional para todos los habitantes.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.
El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 5 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

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El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.