Millones de ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo descanso obligatorio en junio (Fuente: edición propia).

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Colombia ya tiene marcado en el calendario uno de los festivos más esperados de junio. El Gobierno confirmó que el lunes 8 de junio de 2026 será día feriado en todo el país por la conmemoración de Corpus Christi, una celebración religiosa que, gracias a la Ley Emiliani, se trasladará al inicio de la semana para generar un nuevo puente festivo.

La medida impactará a trabajadores, estudiantes, entidades públicas y sectores económicos vinculados al turismo y el comercio.

¿Por qué será feriado el lunes 8 de junio de 2026 en Colombia?

El festivo del lunes 8 de junio corresponde a la celebración de Corpus Christi, una de las festividades más tradicionales dentro del calendario religioso colombiano.

Aunque la conmemoración litúrgica se realiza 60 días después del Domingo de Resurrección, en Colombia esta fecha se mueve al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani, una normativa vigente desde hace décadas que reorganiza algunos festivos para fomentar el turismo interno y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos.

Por esta razón, el descanso obligatorio se disfrutará oficialmente el lunes 8 de junio en todo el territorio nacional.

El Gobierno confirmó feriado el lunes 8 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo antes del 15 de junio.

¿Habrá fin de semana largo por el festivo de Corpus Christi?

Sí. La decisión permitirá que los colombianos tengan un puente festivo de tres días consecutivos.

El descanso abarcará el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio, lo que representa una oportunidad para viajes, reuniones familiares, actividades recreativas o simplemente para desconectarse de la rutina laboral y académica.

Tradicionalmente, estos fines de semana largos generan un aumento en la movilidad por carretera, la ocupación hotelera y la actividad turística en diferentes regiones del país.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del lunes 8 de junio?

Al tratarse de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana, el descanso aplica para la gran mayoría de trabajadores y estudiantes del país.

Las instituciones educativas, entidades públicas y numerosas empresas privadas suelen suspender actividades durante la jornada. Sin embargo, algunos sectores esenciales como salud, transporte, seguridad, hotelería, restaurantes y comercio pueden mantener operaciones normales.

En esos casos, las empresas deben cumplir con las condiciones de remuneración establecidas por la legislación laboral para quienes trabajen durante un día festivo.

¿Qué dice la Ley Emiliani sobre los festivos en Colombia?

La Ley Emiliani permite trasladar varias celebraciones religiosas y cívicas al lunes siguiente con el propósito de crear fines de semana largos.

La iniciativa busca impulsar el turismo nacional, beneficiar las economías regionales y ofrecer mayores oportunidades de descanso para los trabajadores.

Gracias a esta normativa, varios de los festivos que originalmente caen entre semana terminan convirtiéndose en puentes festivos que modifican el calendario laboral y académico del país.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 8 de junio de 2026?

Tras el puente de Corpus Christi, los colombianos todavía tendrán varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año: