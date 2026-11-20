Declaran feriado el lunes 30 y habrá un fin de semana largo en Buenos Aires para los trabajadores de Miramar.

Muchos trabajadores de Miramar tendrán un fin de semana largo a fin de mes, por el feriado local del lunes 30 de noviembre. La fecha es en conmemoración a la fiesta patronal de San Andrés Apóstol, patrono de la localidad, en el partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires

En este sentido, según el artículo 1 de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se declara no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, “los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026″.

Sin embargo, el beneficio no alcanza a toda la provincia de Buenos Aires. En este contexto, conviene saber a quiénes incluye y cómo queda el calendario.

Cómo queda el fin de semana largo en Miramar

El calendario queda de la siguiente manera:

Sábado 28 y domingo 29: descanso habitual

Lunes 30: feriado local por San Andrés Apóstol

Martes 1 de diciembre: vuelve la actividad

Es decir, son tres días corridos de descanso, del sábado 28 al lunes 30.

Declaran feriado el lunes 30 y habrá un fin de semana largo en Buenos Aires para los trabajadores de Miramar Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Las fiestas patronales honran al santo patrono de cada localidad y suelen combinar misa, procesión y actividades comunitarias.

En el calendario católico, San Andrés se recuerda cada 30 de noviembre . En Miramar, el vínculo viene de 1889, cuando comenzó la construcción de la iglesia, que recibió al apóstol como patrono.

A quiénes alcanza el feriado del lunes 30

Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, el lunes 30 de noviembre es no laborable para:

Trabajadores de la Administración Pública.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, es feriado optativo para:

Industria, comercio y restantes actividades.

Esto quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no durante esa jornada .

Cabe aclarar que el lunes 30 no es feriado nacional y que el único feriado nacional de noviembre es por el Día de la Soberanía Nacional el lunes 23.

En el resto del país, entonces, es jornada laboral normal el lunes 30.

Para los trabajadores de Miramar que planean una escapada, el fin de semana largo aparece como una oportunidad de descanso a pocas semanas del inicio de la temporada de verano.

En conclusión, el feriado del 30 de noviembre le da a Miramar tres días de descanso justo antes del arranque de diciembre.