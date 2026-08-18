El feriado es para un grupo de trabajadores de Buenos Aires.

Tras el feriado del lunes 17 de agosto a nivel nacional, miles de argentinos se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo y un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de tres días de descanso ya que se declaró feriado el viernes 21 de agosto.

De tal modo, el feriado del viernes 21 en la provincia de Buenos Aires acortará la semana y dará paso a otro finde XL.

Qué se celebra el viernes 21 de agosto

La localidad de Dolores celebrará el viernes 21 de agosto su aniversario fundacional y conmemorará 209 años desde que fue reconocida como el “Primer Pueblo Patrio”.

El feriado será para la localidad de Dolores. Montaje EC

En el año 1817, comenzó a desarrollarse el poblado sobre terrenos de la zona de Monsalvo un años después de la Declaración de la Independencia.

Durante la jornada festiva, la Plaza Castelli se convertirá en el escenario central para los actos oficiales y las actividades organizadas alrededor de la fecha. Además, habrá distintas propuestas durante la jornada que incluyen ferias artesanales, puestos gastronómicos, espectáculos musicales, celebraciones religiosas, desfiles y actos oficiales.

Quiénes disfrutarán del feriado del viernes 21 de agosto

El feriado del viernes podrá ser aprovechado por los empleados de la administración pública de Dolores. En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada caso.

A diferencia del asueto del lunes 17, no se trata de una fecha que brinde un descanso extendido a nivel nacional.

Cuáles son los próximos feriados en Argentina

De cara a lo que resta del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: