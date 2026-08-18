La licencia de conducir tiene nuevas condiciones de renovación en Argentina a partir de los cambios introducidos en la Ley Nacional de Tránsito.

El esquema establece distintos períodos de vigencia según la edad del conductor y aumenta la frecuencia de los controles para quienes superan determinados rangos etarios.

La modificación fue establecida mediante el Decreto 196/2025, que reglamentó cambios en la Ley 24.449.

Entre las principales novedades se encuentra la renovación más frecuente para los mayores de 70 años, aunque no existe una edad máxima establecida para conducir.

Mayores de 70 años: el registro se renueva cada dos años

Uno de los principales cambios alcanza a los conductores que tienen más de 70 años. A partir de esa edad, la licencia de conducir debe renovarse con más frecuencia, por lo que ya no es posible acceder a períodos de vigencia más extensos.

Para completar la renovación, el conductor debe acreditar que mantiene las condiciones necesarias para manejar de manera segura . El control psicofísico adquiere así un papel central en el trámite.

Si el resultado de la evaluación determina que la persona no se encuentra apta para conducir, la licencia no podrá ser renovada hasta que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa.

Es importante aclarar que cumplir 70 años no implica la pérdida automática de la licencia de conducir. La normativa no fija un límite máximo de edad para manejar: la continuidad depende de que el conductor conserve la aptitud requerida.

Nuevas reglas para la licencia de conducir en Buenos Aires: la vigencia cambia según la edad Archivo.

Así queda la vigencia de la licencia de conducir según la edad

En Ciudad de Buenos Aires, los plazos de vigencia de la licencia de conducir son:

16 a 39 años: vigencia de 10 años

40 a 49 años: 6 años

50 a 69 años: 4 años

Desde los 70 años: 2 años

Licencia de conducir digital y control psicofísico: qué otros cambios rigen

La reforma también modificó distintos aspectos relacionados con la gestión de la Licencia Nacional de Conducir. Uno de los puntos centrales es la digitalización del documento, que puede visualizarse a través de Mi Argentina y tiene validez legal en todo el territorio nacional .

Para acceder a la licencia de conducir digital, el conductor debe contar con una cuenta en la plataforma, validar su identidad y completar los pasos correspondientes. La documentación digital permite acreditar la habilitación para conducir sin depender exclusivamente del formato físico.

Otro aspecto relevante es el control de aptitud psicofísica. Las evaluaciones buscan determinar si el conductor reúne las condiciones necesarias para circular y pueden incluir controles vinculados con la visión, la audición, las capacidades físicas y otros aspectos relevantes para la conducción.