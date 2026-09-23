La SEP anunció la fecha del próximo feriado en México: estudiantes de todo el país tendrán fin de semana largo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya contempla en su calendario escolar 2026-2027 el próximo feriado puente con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. El descanso será en noviembre y, además de impactar en el calendario educativo, coincidirá con uno de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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Feriado puente en noviembre

Cada 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, para efectos laborales, la legislación establece que el descanso obligatorio se realice el tercer lunes de noviembre.

En 2026, esa fecha será el lunes 16 de noviembre, lo que permitirá tanto a estudiantes como a trabajadores contar con un fin de semana largo.

Este tipo de descanso facilita la organización de las actividades escolares y laborales y también puede favorecer la convivencia familiar y los viajes durante el fin de semana.

Feriado escolar para estudiantes de México

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, el día de suspensión de labores docentes será el lunes 16 de noviembre.

El calendario queda de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre: habrá clases con normalidad. La fecha histórica de la Revolución Mexicana no está marcada como suspensión de labores docentes.

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre: fin de semana habitual.

Lunes 16 de noviembre: no habrá clases.

Martes 17 de noviembre: las actividades escolares se reanudarán normalmente.

De esta manera, los estudiantes tendrán tres días consecutivos de descanso, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 16 de noviembre?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. Por ello, el lunes 16 de noviembre también será día de descanso obligatorio para los trabajadores contemplados por la legislación.

Quienes deban prestar sus servicios durante esa jornada tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al día de descanso, un pago doble por el trabajo realizado. En términos prácticos, esto representa un pago equivalente a tres salarios diarios por esa jornada.

Por ejemplo, para una persona cuyo salario diario es de 500 pesos, el pago sería:

Salario correspondiente al día: 500 pesos

Pago adicional doble por trabajar en día de descanso obligatorio: 1,000 pesos

Total: 1,500 pesos

¿Qué implica el puente de noviembre?

En este caso, el descanso tendrá efectos tanto en el ámbito educativo como en el laboral . Para los estudiantes, representa un fin de semana largo antes de regresar a las aulas el martes 17.

Para las familias, el puente también abre la posibilidad de organizar actividades o viajes durante tres días consecutivos. En el ámbito laboral, quienes no tengan que trabajar durante el feriado podrán disfrutar del descanso, mientras que quienes sí deban prestar servicios deberán recibir la remuneración adicional que establece la LFT.