Suspenden las clases este miércoles y jueves | Los alumnos tendrán un descanso entre semana en estas provincias

Un nuevo paro docente afectará el normal desarrollo del calendario universitario y suspenderá las clases del martes, miércoles, jueves y viernes en distintas instituciones del país.

De esta manera, tras el feriado del lunes 17, los alumnos tendrán la semana libre por la medida de fuerza que exige una recomposición salarial al Gobierno.

Suspenden las clases toda la semana

La huelga docente fue definida por la CONADU Histórica en el marco de un Congreso Extraordinario. Las asociaciones resolvieron profundizar las medidas ante el conflicto salarial y presupuestario en el sistema público de educación superior.

Tras las vacaciones de invierno, docentes confirmaron un paro de 24 horas y estos alumnos comenzarán el ciclo lectivo con un día menos de clases. Gemini.

La medida de fuerza se realizará desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto. El alcance podrá variar según cada universidad y facultad, ya que la medida involucra docentes que adhieran a la convocatoria general.

Los estudiantes deberán consultar en los canales oficiales de su institución para conocer cómo se aplicará en cada caso.

Qué reclaman los docentes

Los gremios docentes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial acumulada y una recomposición de los ingresos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

En este contexto, la CONADU Histórica también cuestiona el nivel de financiamiento destinado a las universidades públicas. Como parte del reclamo, el sector anticipó la posibilidad de coordinar nuevas acciones con estudiantes, trabajadores no docentes e investigadores.