Buenos Aires volverá a tener una jornada marcada por la inestabilidad este martes 18 de agosto.

El ingreso de lluvias, el descenso de la temperatura y fuertes ráfagas de viento complicarán el panorama en distintos momentos del día, especialmente durante la mañana y la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día frío y húmedo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que apenas llegarán a los 12 °C. Además, se esperan períodos de precipitaciones y viento intenso, por lo que quienes tengan que salir deberán prestar especial atención a las condiciones del tiempo.

Lluvias en Buenos Aires: a qué hora llega lo peor este martes 18 de agosto

Las precipitaciones comenzarán durante las primeras horas del martes y tendrán su momento de mayor presencia durante la mañana. La temperatura mínima será de 8 °C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12 °C.

Aunque las lluvias más importantes se concentrarán durante la mañana, el mal tiempo continuará durante buena parte de la jornada. El cielo permanecerá mayormente cubierto y podrían registrarse nuevas precipitaciones débiles de manera intermitente.

La combinación de humedad, frío y viento hará que la sensación térmica sea todavía más baja, especialmente en las zonas expuestas y durante los momentos de mayor intensidad del viento.

El AMBA tendrá una jornada de lluvias, bajas temperaturas y ráfagas de hasta 59 km/h este martes 18 de agosto. SMN + Canva

Tormenta negra en el AMBA: fuertes ráfagas y un martes complicado

Uno de los principales factores del pronóstico será el viento. Para la tarde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, lo que podría generar dificultades para circular y permanecer en espacios abiertos.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones, principalmente en calles arboladas, avenidas y sectores donde pueda haber objetos sueltos. También será conveniente asegurar elementos que puedan desplazarse con el viento y evitar permanecer cerca de estructuras inestables.

La presencia simultánea de lluvias, bajas temperaturas y ráfagas intensas convertirá al martes en una de las jornadas más inestables de la semana en Buenos Aires.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires: el pronóstico para los próximos días

El panorama comenzará a mejorar a partir del miércoles 19 de agosto. Para ese día ya no se prevén lluvias y el cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C.

El jueves 20 continuará el ambiente fresco, con temperaturas de entre 8 °C y 15 °C y una probabilidad de precipitaciones cercana al 10%. Para el viernes 21 se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C.

De esta manera, después de un martes atravesado por lluvias, frío y viento, las condiciones tenderán a estabilizarse durante la segunda mitad de la semana.