El calendario de 2026 nos regala un mes de abril con una dinámica particular. Más allá de los clásicos viajes por el país que suelen marcar esta época, existe una jornada especial que permitirá a un grupo de bonaerenses extender el descanso más de lo previsto. Si estás pensando en una escapada o simplemente querés organizar tu agenda laboral, hacé foco en estas fechas, porque la combinación de feriados nacionales y asuetos locales podría darte el respiro que necesitás. El mes arranca con todo. El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cae jueves y es un feriado inamovible. En 2026, esta fecha coincide con el inicio de la celebración de Semana Santa. Esta coincidencia genera un fin de semana largo de cuatro días para la mayoría de los trabajadores y estudiantes del país. Es importante recordar que, mientras el viernes es feriado para todos, el jueves es “día no laborable”, por lo que la administración pública y los bancos no funcionan, pero en el sector privado queda a criterio del empleador. Mientras el resto del país retoma la rutina tras la Pascua, el lunes 13 de abril habrá persianas bajas en algunos puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. No se trata de una fecha nacional, sino de celebraciones locales que, al caer lunes, garantizan un descanso de tres días para sus habitantes. Este día se conmemora el aniversario de dos localidades bonaerenses con mucha historia: En estas zonas, se dicta asueto administrativo y escolar. Esto significa que no hay clases, no funcionan las dependencias municipales ni los bancos locales. Si vivís cerca o tenés pensado viajar por la Ruta 3 o la Ruta 7, tené en cuenta que el ritmo de estas ciudades será distinto. Si trabajás en alguna de estas fechas, hacé valer tus derechos. Según la Ley de Contrato de Trabajo: Para que no te tome por sorpresa el resto del año, estos son los días que restan en el calendario oficial: ¿Ya elegiste tu próximo destino? Aprovechá estas fechas para conocer los rincones de Buenos Aires, como Médanos o Iriarte, que durante sus aniversarios ofrecen una cara distinta, llena de cultura local y festejos populares.