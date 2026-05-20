Durante este tipo de fechas, tanto bancos como oficinas gubernamentales no esenciales mantienen sus puertas cerradas sin ofrecer su atención al público.

En Estados Unidos existe una fecha contemplada en el calendario federal que conmemora un momento de especial importancia para el país. Durante ese día, bancos, oficinas no esenciales, escuelas y múltiples negocios del sector privado detienen sus actividades.

En el caso del Día de la Liberación, tendrá lugar el viernes 19 de junio de 2026, por lo que trabajadores y estudiantes tendrán un día adicional de descanso y podrán disfrutar de un fin de semana largo.

En Estados Unidos existe una fecha contemplada en el calendario federal que conmemora un momento de especial importancia para el país.

El gobierno decreta feriado para este viernes en todo el país y suma otro día de descanso: ¿Qué se celebra el 19 de junio?

El 19 de junio se conmemora el Día de la Liberación, una festividad a la que también llaman “Juneteenth”. En esta fecha se recuerda el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Se celebra la emancipación de los afroamericanos esclavizado s. Recuerda el día en el que el mayor general de la Unión, Gordon Granger, llegó a Galveston, Texas, y anunció la liberación de todas estas personas al leer la Orden General n°3 .

Muchos pueden confundir este suceso con la Proclamación de Emancipación que realizó el presidente Abraham Lincoln en enero de 1863, pero la noticia y aplicación de esta nueva medida llegaría al confederado más lejano recién dos años más tarde.

Cierran bancos, escuelas y oficinas públicas: los trámites que podrán realizarse durante el 19 de junio

Durante este tipo de fechas, tanto bancos como oficinas gubernamentales no esenciales mantienen sus puertas cerradas sin ofrecer su atención al público.

Las autoridades recuerdan que en caso de que se necesite llevar a cabo operaciones bancarias básicas, las estaciones de servicio ATMs seguirán operando de manera rutinaria, así como también las aplicaciones bancarias y las páginas web de las diferentes instituciones financieras.

Los feriados que siguen para 2026: la lista completa que contempla el calendario federal

De acuerdo con el cronograma oficial, aún restan