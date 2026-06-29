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En la previa del fin de semana largo del 9 de julio, miles de trabajadores disfrutarán de un día extra de descanso porque declararon feriado el miércoles 1. Se trata de una oportunidad clave para cortar la semana, recargar energías y ver los partidos del Mundial.
Decretan feriado el miércoles 1 de julio: quiénes son los beneficiados
El miércoles se conmemorará la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.
La fecha recuerda al año 1978 cuando por el Decreto-Ley 9024/78 se oficializó la formación de los partidos de la provincia de Buenos Aires.
La decisión marcó la separación definitiva de las zonas que hasta su momento dependían de General Madariaga y General Lavalle.
De esta manera, los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia tendrán feriado. Esta medida impacta en las oficinas públicas, escuelas y se espera que parte del sector privado adhiera.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados indica las fechas que quedan 2026:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.