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En la previa del fin de semana largo del 9 de julio, miles de trabajadores disfrutarán de un día extra de descanso porque declararon feriado el miércoles 1. Se trata de una oportunidad clave para cortar la semana, recargar energías y ver los partidos del Mundial.

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Decretan feriado el miércoles 1 de julio: quiénes son los beneficiados

El miércoles se conmemorará la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

La fecha recuerda al año 1978 cuando por el Decreto-Ley 9024/78 se oficializó la formación de los partidos de la provincia de Buenos Aires.

La decisión marcó la separación definitiva de las zonas que hasta su momento dependían de General Madariaga y General Lavalle.

De esta manera, los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia tendrán feriado. Esta medida impacta en las oficinas públicas, escuelas y se espera que parte del sector privado adhiera.

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Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica las fechas que quedan 2026:

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.