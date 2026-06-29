En la previa del fin de semana largo del 9 de julio, miles de trabajadores disfrutarán de un día extra de descanso porque declararon feriado el miércoles 1. Se trata de una oportunidad clave para cortar la semana, recargar energías y ver los partidos del Mundial.

Decretan feriado el miércoles 1 de julio: quiénes son los beneficiados

El miércoles se conmemorará la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

La fecha recuerda al año 1978 cuando por el Decreto-Ley 9024/78 se oficializó la formación de los partidos de la provincia de Buenos Aires.

La decisión marcó la separación definitiva de las zonas que hasta su momento dependían de General Madariaga y General Lavalle.

De esta manera, los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia tendrán feriado. Esta medida impacta en las oficinas públicas, escuelas y se espera que parte del sector privado adhiera.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica las fechas que quedan 2026: