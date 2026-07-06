Miles de argentinos esperan el feriado del 9 de julio para disfrutar de cuatro días seguidos de descanso y una semana corta de solo tres días laborales.

Tras el Día de la Independencia, un grupo de trabajadores disfrutará de otro fin de semana largo porque declararon asueto el lunes 20.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del lunes 20

Los trabajadores del partido de Carlos Pellegrini en la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un nuevo asueto el lunes 20 por la conmemoración del aniversario fundacional.

Montaje EC

La localidad fue fundada el 20 de julio de 1907, por lo que está próximo a cumplir 119 años de su fundación. De esta manera, será una jornada no laborable para los empleados del sector público y opcional para el sector privado.

De esta manera, al sumarse al sábado y domingo, se formará un finde XL que podrá ser aprovechado para descansar o realizar alguna escapada.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas de cara al resto del año: