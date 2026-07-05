Cierran todos los bancos del país este lunes: no habrá atención presencial en ninguna sucursal.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer los detalles del próximo cierre de operaciones bancarias programado para 2026, una medida que generó dudas entre los clientes. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta suspensión de actividades forma parte del calendario oficial del sistema financiero y no está relacionada con problemas en la banca.

La CNBV explicó que el cierre corresponde a un día inhábil para las instituciones financieras, por lo que no existe motivo de alarma. Se trata de una interrupción temporal de servicios en sucursales derivada de una fecha festiva oficial, por lo que no obedece a una crisis económica ni a situaciones extraordinarias.

Oficial para todos los bancos del país: bajarán las persianas de las sucursales y suspenderán las operaciones este miércoles 16 Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo cerrarán los bancos?

De acuerdo con el calendario oficial de la CNBV, el sexto cierre bancario de 2026 está previsto para el miércoles 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México.

Durante esa jornada permanecerán cerradas las sucursales bancarias y se suspenderá la atención al público, así como diversos trámites presenciales.

Las operaciones habituales se reanudarán el jueves 17 de septiembre, cuando las instituciones financieras retomarán sus actividades en sus horarios normales.

La CNBV recomienda a los clientes planificar con anticipación cualquier trámite que requiera atención en ventanilla para evitar contratiempos.

¿Funcionan los cajeros automáticos durante los feriados?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los cajeros automáticos seguirán operando con normalidad, por lo que los usuarios podrán hacer retiros de efectivo y otras operaciones disponibles en estos equipos durante el día festivo.

Asimismo, los servicios de banca digital y aplicaciones móviles de la mayoría de las instituciones financieras continuarán funcionando, permitiendo efectuar consultas, transferencias y otros movimientos electrónicos.

¿Qué banco abre el 16 de septiembre?

Como ocurre habitualmente, Banco Azteca mantendrá operaciones durante el día festivo, ya que ofrece servicio los 365 días del año. No obstante, la institución señala que algunas transferencias o transacciones realizadas entre este y otras entidades financieras podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, cuando el resto del sistema bancario reanude actividades.