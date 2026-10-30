Feriados en CABA por la visita del Papa León XIV.

Los alumnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrán dos jornadas consecutivas de descanso durante noviembre. El Gobierno confirmó que no habrá clases el lunes 9 y el martes 10 de noviembre de 2026, en el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La normativa dispuso un feriado nacional para el lunes 9 y una jornada adicional para el martes 10 en CABA y Córdoba, con el objetivo de facilitar los operativos de seguridad, logística y circulación durante la estadía del pontífice.

No hay clases el lunes 9 y martes 10 de noviembre: qué dice el DNU 1103/2026

El DNU 1103/2026 estableció un esquema extraordinario de feriados para acompañar la visita oficial del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la normativa publicada en el Boletín Oficial, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. En tanto, el martes 10 tendrá alcance exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

De esta manera, los estudiantes porteños tendrán dos días consecutivos sin actividad escolar: el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

La decisión responde a la necesidad de organizar los operativos de seguridad y circulación ante las actividades oficiales y los desplazamientos que realizará el Sumo Pontífice durante su estadía en el país.

Calendario de feriados de noviembre 2026: qué días no habrá clases según cada jurisdicción

El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud. DanielIbañez

El cronograma establecido por el Gobierno tendrá diferentes alcances según la ubicación geográfica. Por eso, no todas las provincias tendrán los mismos días de descanso.

El esquema previsto por el DNU 1103/2026 es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, los estudiantes de CABA tendrán dos jornadas consecutivas de feriado, mientras que en la provincia de Buenos Aires el calendario será diferente: habrá feriado el lunes 9 y el miércoles 11, pero el martes 10 será una jornada habitual.

¿Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina?

La visita oficial del papa León XIV está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El acontecimiento motivó la declaración de interés nacional de las actividades institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con su llegada.

Además, el DNU dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones necesarias para organizar la visita.

De esta manera, noviembre tendrá un calendario excepcional de feriados que modificará la actividad laboral y educativa en distintas partes del país.