La proximidad de un nuevo fin de semana largo altera el funcionamiento habitual del sistema financiero nacional.

La proximidad de un nuevo fin de semana largo altera el funcionamiento habitual del sistema financiero nacional .

Ante la interrupción de la atención presencial por la celebración del Día del Trabajador Bancario el viernes 6 de noviembre y la posterior seguidilla de feriados especiales fijados por la visita del Papa León XIV, las entidades financieras instaron a sus clientes a planificar los movimientos de dinero de forma anticipada.

Qué trámites financieros hay que resolver obligatoriamente antes del viernes

Para evitar contratiempos en las finanzas personales o corporativas, todas aquellas transacciones que dependen del horario de apertura del mercado bursátil o de procesamiento de las entidades deben ejecutarse entre el lunes 2 y el jueves 5 de noviembre inclusive .

Durante los días hábiles previos al cierre, los usuarios deberán considerar los siguientes límites de horario para concretar sus operaciones:

Suscripción y rescate de Fondos Raíces: disponible en la franja de 8 a 16 horas. La versión Fondo Raíces 24/7 mantendrá su operatoria continua las 24 horas.

Compra y venta de divisas: habilitada para su gestión de 8 a 20 horas.

Constitución de Plazo Fijo Tradicional: operable a través de canales digitales de 6 a 21 horas.

Compra y venta de títulos, acciones y bonos: procesado en el horario bursátil de 10:30 a 17 horas.

Acciones y CEDEARs con liquidación en 24 horas: disponible dentro de la ventana de 10:30 a 17 horas.

Todas aquellas transacciones que dependen del horario de apertura del mercado bursátil o de procesamiento de las entidades deben ejecutarse entre el lunes 2 y el jueves 5 de noviembre inclusive. Freepik

Qué canales alternativos seguirán habilitados de manera exclusiva durante los feriados por la visita del Papa

Durante los feriados especiales dispuestos por la visita papal y las jornadas sin atención presencial, el sistema financiero operará únicamente a través de plataformas electrónicas y servicios automatizados para responder a las necesidades operativas de los usuarios.

Los canales digitales que continuarán funcionando de forma habitual durante estas jornadas feriadas incluyen la billetera digital Cuenta DNI, la plataforma Home Banking BIP, la aplicación BIP Móvil, la red de cajeros automáticos y el servicio Extra Cash para retirar efectivo en comercios adheridos . Estas vías permitirán ejecutar transferencias inmediatas, consultar saldos, realizar pagos y efectuar recargas de manera remota.

Cómo funcionará la atención al cliente y la resolución de consultas durante el fin de semana largo

Para resolver dudas operativas o gestionar trámites a distancia a lo largo de todo el período de inactividad bancaria presencial, las distintas entidades financieras mantendrán activos sus canales de soporte automatizado e Inteligencia Artificial, como el caso del Banco Provincia a través de su asistente virtual PIA en WhatsApp.