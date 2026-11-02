Para coincidir con Wall Street, el mercado local ampliará su operatoria a partir de este martes. BYMA extenderá hasta las 18 horas la negociación de Renta Variable con liquidación a 24 horas. (T+1).

El cambio busca ampliar la coincidencia entre la rueda local y los principales mercados internacionales, en particular con Estados Unidos, ante su cambio estacional de huso horario.

De esa manera, busca profundizar la integración del mercado de capitales argentino con el resto de la región. Una mayor coincidencia entre las ruedas permite disponer de referencias internacionales.

Durante la rueda local, instrumentos de renta variable toman como referencia activos que también se negocian en mercados internacionales. Este cambio es relevante para instrumentos como los Cedear y para acciones locales con ADR.