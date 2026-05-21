El viernes 22 de mayo tendrá un esquema atípico en una localidad bonaerense por una disposición oficial que modificará la actividad habitual de bancos, escuelas y oficinas públicas.

Durante esa jornada no habrá atención normal en distintas dependencias y únicamente se mantendrán operativos los servicios considerados esenciales. Además, el calendario incluirá celebraciones religiosas y actividades comunitarias vinculadas con una histórica festividad local.

Cierran los bancos y las escuelas en Brandsen por el feriado de Santa Rita de Cascia

El Municipio de Brandsen decretó asueto administrativo para el viernes 22 de mayo por la celebración de Santa Rita de Cascia , patrona de la ciudad. La disposición fue oficializada a través del Decreto Municipal N.º 0938/2026.

La localidad bonaerense de Brandsen disfrutará de un asueto el viernes 22 de mayo por conmemorarse el Día de Santa Rita de Cascia, la patrona del pueblo. (Fuente: Shutterstock)

La medida alcanza a toda la administración pública municipal y también contempla la suspensión de clases en las escuelas del distrito. A su vez, el Gobierno bonaerense declaró día no laborable para la administración pública y para el Banco Provincia dentro del partido de Brandsen.

Según se informó oficialmente, durante el feriado solo se garantizarán los servicios esenciales y las guardias mínimas.

Entre los sectores afectados se encuentran:

Dependencias municipales.

Escuelas del distrito.

Banco Provincia en Brandsen.

Áreas administrativas públicas.

El decreto también establece que cada secretaría deberá organizar esquemas especiales para asegurar la continuidad de los servicios urgentes durante la jornada.

Santa Rita de Cascia: cómo serán las celebraciones en Brandsen

Las actividades religiosas comenzarán desde el jueves 21 de mayo con una agenda organizada por la Parroquia Santa Rita. Habrá misas, adoraciones, encuentros comunitarios y eventos especiales para los fieles.

Uno de los momentos centrales será la vigilia de medianoche y el tradicional repique de campanas para recibir el día de la patrona.

El cronograma previsto incluye:

Jueves 21 de mayo

Adoración y Rosario.

Misa.

Cena folclórica.

Vigilia con jóvenes y fieles.

Repique de campanas a las 00:00.

El cronograma de eventos en Brandsen por el día de Santa Rita de Cascia. (Fuente: Parroquia Santa Rita de Cascia) Parroquia Santa Rita de Cascia

Viernes 22 de mayo

Santa Misa presidida por el obispo Mons. Juan Ignacio Liébana.

Ofrenda a Santa Rita.

Procesión hasta el Cuartel de Bomberos.

Misa en el Templo Parroquial.

Desde la organización religiosa señalaron que las celebraciones convocarán a vecinos y fieles de distintos puntos del distrito, en una de las fechas más representativas del calendario local.