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El Gobierno confirmó que todas las escuelas del país permanecerán cerradas durante dos semanas durante el mes de julio de 2026.
La medida corresponde al Calendario Escolar, establecido por la Secretaría de Educación, en donde se fijó la fecha para las vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno: en qué fecha caen
Las fechas para las vacaciones de invierno 2026 se establecieron a través de la normativa vigente, la cual indica que todos los alumnos del país deben cumplir, como mínimo, con 190 días de clase efectivos.
En tanto, el receso invernal se dará de manera escalonada en cada una de las provincias.
Provincia por provincia, cuándo son las vacaciones de invierno
Conforme a la normativa establecida por la Secretaría de Educación y el Consejo Federal de Educación, que tiene como objetivo garantizar los 190 días de clase completos y efectivos, se fijaron las fechas de vacaciones de invierno para cada provincia.
Si bien el receso invernal será durante el mes de julio, no se dará en las mismas fechas para todas las jurisdicciones y las vacaciones se llevarán a cabo en las siguientes fechas.
Del 6 al 17 de julio
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Mendoza
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
Del 13 al 24 de julio
- Catamarca
- Chubut
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Del 20 al 31 de julio
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires (CABA)
- Chaco
- Santiago del Estero
Cuándo terminan las clases en 2026
Dentro del Calendario Escolar 2026 se estableció, además, la fecha de finalización del ciclo lectivo para este año.
El mismo quedó de la siguiente manera y se aplicó bajo este esquema:
- La Pampa: 23 de diciembre de 2026
- Buenos Aires: 22 de diciembre de 2026
- Mendoza: 22 de diciembre de 2026
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 18 de diciembre de 2026
- Catamarca: 18 de diciembre de 2026
- Chaco: 18 de diciembre de 2026
- Chubut: 18 de diciembre de 2026
- Córdoba: 18 de diciembre de 2026
- Corrientes: 18 de diciembre de 2026
- Entre Ríos: 18 de diciembre de 2026
- Jujuy: 18 de diciembre de 2026
- La Rioja: 18 de diciembre de 2026
- Misiones: 18 de diciembre de 2026
- Neuquén: 18 de diciembre de 2026
- Río Negro: 18 de diciembre de 2026
- Salta: 18 de diciembre de 2026
- San Juan: 18 de diciembre de 2026
- San Luis: 18 de diciembre de 2026
- Santa Cruz: 18 de diciembre de 2026
- Santa Fe: 18 de diciembre de 2026
- Santiago del Estero: 18 de diciembre de 2026
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre de 2026
- Tucumán: 18 de diciembre de 2026
- Formosa: 17 de diciembre de 2026