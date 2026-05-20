Oficial y confirmado | No habrá clases durante dos semanas y todas estas escuelas permanecerán cerradas a los alumnos Fuente: Gob. de Córdoba / CANVA

El Gobierno confirmó que todas las escuelas del país permanecerán cerradas durante dos semanas durante el mes de julio de 2026.

La medida corresponde al Calendario Escolar, establecido por la Secretaría de Educación, en donde se fijó la fecha para las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno: en qué fecha caen

Las fechas para las vacaciones de invierno 2026 se establecieron a través de la normativa vigente, la cual indica que todos los alumnos del país deben cumplir, como mínimo, con 190 días de clase efectivos.

En tanto, el receso invernal se dará de manera escalonada en cada una de las provincias.

Provincia por provincia, cuándo son las vacaciones de invierno

Conforme a la normativa establecida por la Secretaría de Educación y el Consejo Federal de Educación, que tiene como objetivo garantizar los 190 días de clase completos y efectivos, se fijaron las fechas de vacaciones de invierno para cada provincia.

Oficial y confirmado | No habrá clases durante dos semanas y todas estas escuelas permanecerán cerradas a los alumnos Fuente: Gob. Entre Ríos

Si bien el receso invernal será durante el mes de julio, no se dará en las mismas fechas para todas las jurisdicciones y las vacaciones se llevarán a cabo en las siguientes fechas.

Del 6 al 17 de julio

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Cuándo terminan las clases en 2026

Dentro del Calendario Escolar 2026 se estableció, además, la fecha de finalización del ciclo lectivo para este año.

El mismo quedó de la siguiente manera y se aplicó bajo este esquema: