La organización del patrimonio es un pilar de cualquier gestión financiera sólida. Decidir con antelación cómo y cuándo se transmitirán los activos familiares es una decisión tanto administrativa como estratégica.

En el marco legal argentino, el traspaso de bienes opera bajo dos modalidades: por el fallecimiento del titular, lo que exige a los herederos iniciar un proceso judicial sucesorio , o mediante una decisión previa que formalice la transferencia de forma inmediata .

En este escenario, la donación en vida es una herramienta eficaz para simplificar el traspaso y, más allá de los malentendidos familiares propios de la situación, ayuda a mitigar el desgaste de un proceso judicial prolongado.

Optar por esta vía anticipada no elimina la necesidad técnica de una futura declaratoria de herederos , pero permite que los activos de mayor valor, como los inmuebles, queden fuera de la órbita judicial. Esto evita los costos, las tasas y los plazos que impone la burocracia de los tribunales.

¿Qué es la donación en vida y cómo funciona?

La donación es un contrato mediante el cual una persona (donante) transfiere de manera gratuita e irrevocable la propiedad de un bien a favor de otra (donatario) , quien debe aceptarla formalmente. La donación es un acto de ejecución inmediata, que suele ser recomendada por abogados

Para que el proceso sea válido y despliegue sus beneficios, debe cumplir con requisitos legales estrictos:

Escritura pública

Para bienes inmuebles, la ley exige que la donación se realice ante escribano público. Los documentos privados carecen de validez legal para este fin.

Adiós al tributo de Sucesiones: los herederos pueden evitar el pago si el testamento incluye esta cláusula (foto: archivo).

Aceptación

La transferencia solo se ejecuta si el heredero acepta la donación, ya sea en el mismo acto de la escritura o en uno posterior.

Irrevocabilidad

Una vez aceptada, el donante no puede revertir la decisión, salvo en excepciones taxativas previstas por la ley, como la ingratitud del donatario.

Este mecanismo permite que el bien egrese del patrimonio del titular hoy , garantizando que, al momento del fallecimiento, el activo ya no integre el acervo hereditario que debe ser particionado por un juez.

El control sobre los activos: reserva de usufructo vitalicio

Uno de los aspectos críticos en la organización patrimonial es resguardar la seguridad del donante. El derecho argentino permite la donación con reserva de usufructo vitalicio, una figura que separa la propiedad del uso.

Mediante este esquema, el titular cede la nuda propiedad a sus herederos, pero conserva el derecho legal de habitar el inmueble , administrarlo y percibir sus rentas de por vida. Al fallecer el donante, el usufructo se cancela automáticamente con la sola presentación de la partida de defunción ante el Registro de la Propiedad, consolidando el dominio pleno en los herederos sin intervención judicial.

Eficiencia de costos de la donación en vida

La reducción de la carga impositiva y operativa es uno de los principales incentivos para anticipar el traspaso . Si bien la escritura de donación implica costos iniciales (honorarios notariales y sellados), el ahorro comparativo frente a un juicio sucesorio es sustancial:

Eliminación de la tasa de justicia

En una sucesión, el Estado percibe una tasa que, en jurisdicciones como CABA o Provincia de Buenos Aires, oscila entre el 1,5% y el 2,2% del valor de los bienes. Al no ingresar el inmueble al proceso judicial, este costo se elimina.

Previsibilidad de honorarios

Los costos de una donación se definen y cierran al momento de la escritura. En los juicios sucesorios, en cambio, los honorarios suelen ser superiores, ya que se regulan judicialmente sobre el valor actualizado de los bienes al finalizar el proceso.

Reducción de intermediarios

Se prescinde de gastos en tasadores oficiales y otros auxiliares de la justicia habituales en particiones complejas.

Seguridad jurídica y títulos perfectos

Históricamente, existían dudas sobre la liquidez de un bien recibido por donación. Sin embargo, la sanción de la Ley 27.587 modificó el Código Civil y Comercial de la Nación para otorgar plena seguridad jurídica a estas operaciones.

Bajo la normativa vigente, estos inmuebles se consideran títulos perfectos. Esto garantiza que el activo no pierda valor de mercado ni genere trabas en operaciones de compraventa o al ser utilizado como garantía para créditos hipotecarios.

La protección de la porción legítima

Para que la planificación patrimonial sea inatacable, debe respetar la porción legítima: la parte de los bienes que la ley garantiza a los herederos forzosos. Una estructuración técnica profesional asegura una distribución equitativa, neutralizando posibles acciones judiciales de colación por diferencias de valor entre herederos tras el fallecimiento del titular.