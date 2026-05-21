El próximo fin de semana, un grupo de trabajadores argentinos tendrá motivos para celebrar: el viernes 22 de mayo será feriado, lo que transforma la semana en un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

El descanso extraordinario aplica en localidades específicas y se suma a un mes que ya viene cargado de fechas especiales, incluyendo el lunes 25 de mayo.

De esta forma, entre el viernes 22 feriado y el lunes 25 por la Revolución de Mayo, un grupo de argentinos tendrá cuatro días consecutivos de descanso.

Incluso, para muchos esta puede ser la última oportunidad de escaparse antes de que el invierno se instale en buena parte del país.

¿Por qué es feriado este viernes 22 de mayo?

El viernes 22 de mayo será feriado por el aniversario fundacional de dos localidades argentinas.

Cabe señalar que no se trata de un feriado nacional, sino de una fecha conmemorativa de alcance local que cada año otorga un día libre a sus residentes en reconocimiento a la historia de sus ciudades.

Decretan feriado el 5 de mayo y habrá un día de descanso extra para estas personas. Foto (Archivo)

Por tratarse de un feriado local, el cese de actividades será obligatorio para el sector público, mientras que para los trabajadores del sector privado la jornada será no laborable opcional, es decir que dependerá de la autorización de cada empleador. En caso de trabajar dicho día, sin embargo, corresponde un pago doble.

¿A quiénes afecta el feriado del 22 de mayo?

El nuevo día libre alcanzará a los habitantes de Chilecito, en la provincia de La Rioja, y de Brandsen, en la Provincia de Buenos Aires. Ambas localidades conmemoran sus respectivos aniversarios fundacionales y, por eso, sus residentes contarán con una jornada especial de descanso.

Gracias a este feriado, los trabajadores de estas zonas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos libres, desde el jueves por la tarde hasta el domingo, conformando un verdadero fin de semana largo XL.

Fin de semana largo XL: el último respiro antes del invierno

Este finde largo de otoño llega en un momento clave del calendario. Después del descanso por el Día del Trabajador a principios de mayo, este nuevo respiro es bienvenido para quienes viven en las localidades beneficiadas.

Además, el fin de semana largo del 22 de mayo queda a días del lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, lo que extiende aún más las posibilidades de descanso para quienes puedan organizarse. La próxima oportunidad similar llegará recién en pleno invierno.

Qué hacer en Chilecito y Brandsen: opciones turísticas para el finde XL

Chilecito, La Rioja

Chilecito es uno de los destinos más pintorescos del noroeste argentino. Está rodeada de viñedos, montañas y un paisaje árido y colorido que la convierte en una escapada ideal en otoño, cuando las temperaturas son más amables.

Chilecito, La Rioja

Algunas opciones para aprovechar el fin de semana extralargo allí son:

Cablecarril de La Mejicana: uno de los más antiguos de América del Sur, ofrece vistas impresionantes de la cordillera y el valle.

Ruta del Vino de La Rioja: la región cuenta con bodegas artesanales donde se puede hacer degustación de vinos y conocer el proceso de elaboración.

Centro histórico y Museo Folklórico: para conocer la historia y cultura local en el marco del aniversario fundacional.

Reserva Natural Laguna Brava: para los más aventureros, a pocas horas se encuentra este humedal de altura con flamencos rosados y paisajes únicos.

Brandsen, Provincia de Buenos Aires

Brandsen es una localidad tranquila del interior bonaerense, ideal para quienes buscan desconectarse de la ciudad sin alejarse demasiado.

A poco más de 70 km de La Plata y unos 90 km de Buenos Aires, es perfecta para una escapada corta de fin de semana. Algunas propuestas:

Turismo rural y estancias: la zona cuenta con estancias que ofrecen actividades como cabalgatas, asados y contacto con la vida de campo bonaerense .

Laguna de Brandsen: un punto de encuentro para practicar pesca deportiva y disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo.

Gastronomía local: los almacenes de campo y parrillas del pueblo son una buena excusa para probar productos regionales y descansar sin apuros.

Brandsen, Buenos Aires

Todos los feriados nacionales que quedan en 2026

El calendario oficial ya tiene casi todas las fechas confirmadas para lo que resta del año. Aquí, el detalle completo: