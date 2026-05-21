El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026 es de $ 1.370 para la compra y $ 1420.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 39.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 30.27%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.495, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1450.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: