Declaran feriado el lunes 16 y habrá un nuevo fin de semana largo en Buenos Aires para los trabajadores de Henderson.

El lunes 16 será feriado en una localidad de Buenos Aires por su aniversario fundacional. De esta manera, la medida permitirá un fin de semana largo de tres días para los trabajadores alcanzados por el descanso.

La medida fue oficializada por la Resolución 516/2026 firmada por el Ministerio de Gobierno.

Qué localidad celebra el aniversario fundacional el lunes 16 de noviembre

La resolución del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires establece que el lunes 16 será feriado en la localidad de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, por su aniversario fundacional.

Los orígenes de Henderson se remontan a inicios del siglo XX, cuando las tierras formaban parte del partido de Pehuajó. En 1901 comenzaron los primeros proyectos de colonización en la estancia La Porteña, propiedad de Roque Quinteros. El desarrollo de la zona tomó impulso con la llegada del Ferrocarril Midland. El 16 de noviembre de 1909 se estableció como fecha de fundación de Henderson, cuando se completó el trazado ferroviario y comenzó a desarrollarse el nuevo núcleo urbano. La estación recibió el nombre de Frank Henderson, presidente de la compañía ferroviaria británica.

Resolución 516/2026. Ministerio de Gobierno PBA.

El crecimiento estuvo ligado al ferrocarril, la actividad agropecuaria y la llegada de inmigrantes que impulsaron la formación de la comunidad y el desarrollo comercial. Con el paso de las décadas, los vecinos comenzaron a reclamar la autonomía respecto de Pehuajó. Este proceso terminó en 1960, cuando se creó el partido de Hipólito Yrigoyen, con Henderson como cabecera.

Más adelante, en 1974, la provincia de Buenos Aires reconoció a Henderson como ciudad mediante la Ley 8192.

Declaran feriado el lunes 16 y habrá un nuevo fin de semana largo en Buenos Aires para los trabajadores de Henderson. Brian A Jackson

Qué trabajadores disfrutarán del feriado y tendrán un fin de semana largo

La resolución establece que el lunes 16 será no laborable para los trabajadores de la administración pública y para los empleados del Banco Provincia.

En caso de la industria, el comercio y restantes actividades será feriado optativo, por lo que dependerá de cada empleador otorgar la jornada de descanso.

Todos los feriados que quedan en el año

El calendario de feriados detalla los siguientes asuetos: